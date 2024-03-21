سيول: أعلنت الناقلة الوطنية الكورية الجنوبية الخميس أنها ستوقّع صفقة بقيمة 13,7 مليار دولار مع أيرباص لشراء 33 طائرة من طراز "ايه350" لتعزيز عمليات أسطولها على الأمد البعيد.

وتأتي الخطوة بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على استحواذ الشركة على خصمتها الأصغر "آسيانا" شرط إيفائها بالالتزامات للتخفيف من حدة مخاوف منافسيها، ليصل حجم أسطولها إلى أكثر من 200 طائرة.

وأفادت شركة "كوريا للطيران" في بيان بأن "شراء طائرات أيه350 الصديقة للبيئة من الجيل المقبل لا يتوافق مع جهود شركة الطيران المرتبطة بالاستدامة فحسب، بل يعد أيضا تحضيرا لإدماج خطوط طيران آسيانا".

يشمل الاتفاق شراء 27 طائرة من طراز أيه350-1000 وست طائرات أيه350-900، وفق "كوريا للطيران".

تعد طائرات أيه350-1000 الأكبر ضمن أسطول أيه350 ويمكنها التحليق لمسافة "تصل إلى 16 ألف كيلومتر بحمولة كاملة" تصل إلى 410 ركاب، وفق ما أفادت شركة الطيران.

وتابعت أن "الطائرات تستفيد من المواد المركبة المتقدمة، ما ينتج منه خفض في استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون بما يصل إلى 25 في المئة".

ويمكن لطائرة أيه350-900 أن تحمل ما بين 300 إلى 350 راكبا ضمن ثلاث فئات لتستخدم في الرحلات الطويلة التي يصل مداها إلى 15370 كيلومترا، وفق الشركة.

لكن كوريا للطيران أشارت إلى أنها تخطط لإدخال "50 طائرة أيرباص أيه321نيو و10 طائرات بوينغ 787-9 وبوينغ 787-10 و30 طائرة بوينغ 737-8" إضافية في الخدمة.

تعد عمليات الشراء جزءا من خطط شركة الطيران لـ"منح أولوية لتحديث الأسطول وخفض الانبعاثات الكربونية" عبر طائرات أحدث.

وما زالت عملية الاستحواذ على آسيانا بانتظار الموافقة النهائية من سلطات مكافحة الاحتكار الأميركية بعدما نالت موافقة 13 دولة ومنطقة.