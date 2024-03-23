أظهرت إحصائيات جديدة أن أزمة أسعار الطاقة تسببت في أكبر زيادة في الفقر المدقع في بريطانيا منذ 30 عاما.

وأدى الارتفاع الحاد في الأسعار، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى سقوط مئات الآلاف من الأشخاص في الفقر المدقع.

وقفز الرقم إلى 12 مليونا في 2022-2023، بزيادة 600 ألف.

وهذا يعني أن معدل الفقر المدقع في بريطانيا يبلغ الآن 18%، بزيادة قدرها 0.78 نقطة مئوية.

والفقر المدقع هو المقياس الذي يستخدمه رئيس الوزراء عند وصف الأمر في سجل الحكومة.

وكان من الممكن أن تقع المزيد من الأسر في الفقر المدقع لولا الدعم الحكومي مثل مدفوعات تكاليف المعيشة.

وأشار وزير العمل والمعاشات ميل سترايد، الذي قامت وزارته بوضع الاحصائيات، إلى "أكبر حزمة مدفوعات تكلفة معيشة تقدمها حكومة في أوروبا، وتبلغ قيمتها في المتوسط 3800 جنيه إسترليني لكل أسرة".

وتقول الحكومة إنه لولا هذه التدابير لكانت الزيادة أسوأ بثلاث مرات.

وقال سترايد إن "الدعم غير المسبوق الذي قدمته الحكومة منع 1.3 مليون شخص من الوقوع في الفقر في الفترة 2022-2023".

وأشار أيضا إلى ارتفاع مستويات المعاشات والمعونات هذا العام، والتي ستكون بالإضافة إلى زيادة بنسبة 10% في كليهما والتي دخلت حيز التنفيذ بعد جمع هذه الأرقام مباشرة.

ربع الأطفال في فقر مدقع

بالكاد تغير مستوى الفقر المدقع بين أصحاب المعاشات خلال العام، ولا يزال عند أحد أدنى المستويات المسجلة.

وكان المتقاعدون مؤهلين للحصول على دعم إضافي لتكلفة المعيشة مثل زيادة مقدارها 300 جنيه إسترليني إلى مدفوعات الوقود الشتوية.

لكن عدد الأطفال والبالغين في سن العمل الذين يعيشون في الفقر ارتفع بنحو 300 ألف شخص.

وتشير هذه الأرقام إلى أن ربع الأطفال يعيشون في فقر مدقع.

وتعد الزيادة البالغة نقطتين مئويتين في معدل فقر الأطفال هي الأعلى منذ منتصف التسعينيات على الأقل.

كيف يتم قياس الفقر؟

هناك نوعان من القياسات الرئيسية للدخل المنخفض التي تستخدمها الحكومة البريطانية. يتم احتساب الدخل على أنه الأموال التي يتعين على الأسرة إنفاقها بعد أخذ تكاليف السكن في الاعتبار.

يقيس الفقر المدقع عدد الأشخاص هذا العام الذين لا يستطيعون تحمل مستوى معيشي محدد. وتعرفه وزارة العمل والمعاشات حالياً على أساس مستوى المعيشة الذي يمكن أن يشتريه متوسط الدخل في السنة المنتهية في مارس/آذار 2011. وإذا كان دخلك أقل من ذلك بنسبة 40%، بعد التكيف مع ارتفاع الأسعار منذ ذلك الحين، فسيتم تصنيفك على أنك تعيش في فقر مدقع.

الفقر النسبي هو عدد الأشخاص الذين يقل دخلهم بنسبة 40% عن متوسط الدخل اليوم.

الصورة الحقيقية لمستويات معيشة الأكثر فقرا أسوأ

قد لا يتمكن الشخص الذي يعيش في فقر "مدقع" أو "نسبي" من تحمل مستوى المعيشة المتوقع في اقتصاد غني مثل بريطانيا.

لكن هذا لا يعني أنهم بحاجة إلى بنك طعام أو أنهم غير قادرين على تدفئة منازلهم.

وعندما تنظر إلى هذه الأنواع من الفقر، فإن الزيادات تكون أكثر وضوحا.

يقول سام راي تشودري من معهد الدراسات المالية: "قللت إحصاءات الدخل الرسمية من الزيادة الحقيقية في الحرمان خلال هذه الفترة".

وأشار إلى أن معدل انعدام الأمن الغذائي ارتفع من 8% من الأفراد إلى 11%، ونسبة غير القادرين على تدفئة منازلهم زادت بأكثر من الضعف من 4% إلى 11%.

وحتى أصحاب المعاشات شهدوا زيادة في عدد غير القادرين على تدفئة منازلهم بشكل كاف، على الرغم من انخفاض المقياس الرئيسي للفقر بشكل طفيف.

وارتفع عدد الأشخاص الذين قالوا إنهم استخدموا بنوك الطعام في الشهر الماضي من 0.9% إلى 1.5%.

وقال حزب العمال إن الإحصائيات كانت "مروعة" وقارن سجله في الحد من فقر الأطفال مع سجل المحافظين.

وقالت أليسون ماكغفرن، وزيرة العمل والضمان الاجتماعي في حكومة الظل، إن "حكومة المحافظين دمرت الاقتصاد وأطلقت العنان لأزمة تكلفة المعيشة، مما دفع الأسر في جميع أنحاء البلاد إلى الفقر".

وكانت هذه الأرقام بمثابة "لحظة تنبيه"، حسبما قال الديمقراطيون الليبراليون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة سارة أولني: "هذا ارتفاع مدمر، ووراء هذه الأرقام ستكون قصص أطفال يعانون من الجوع وأسر غير قادرة على تدفئة منازلهم".

وقالت شيرلي آن سومرفيل من الحزب الوطني الاسكتلندي: "إننا نبذل كل ما في وسعنا ومن ميزانيتنا المحدودة لمعالجة الفقر في اسكتلندا".