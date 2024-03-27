بغداد: أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الأربعاء، عن توقيع عقد مع شركة إيرانية لتوريد الغاز لمدة خمس سنوات وفقاً لوكالة الأنباء العراقية، وقالت الوزارة إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل وقع عقد توريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة خمس سنوات، وبمعدلات ضخ تصل لـ50 مليون متر مكعب يومياً".

وأضافت أن "هذه الكمية ستكون متفاوتة بحسب حاجة المنظومة"، مشيرة إلى أن "ذلك يهدف لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وريثما يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية وسد حاجة الكهرباء".

طهران تضغط على بغداد

ووفقاً لتقرير "بلومبيرغ" فقد أعلن العراق أنه حصل على إعفاء أميركي، يمكنه من دفع 2.76 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء إلى إيران، وغالباً ما تلجأ إيران إلى قطع الإمدادات عن بغداد كوسيلة للضغط عليها لسداد المستحقات، وهو ما يسفر عن أزمة كهرباء شديدة، أطلقت في عام 2021 شرارة احتجاجات عنيفة.

يستورد العراق أكثر من 40 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من إيران، وفي يناير العام الماضي، أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل في تصريحات لـ"الشرق" بأن الإمدادات الإيرانية وصلت إلى "صفر"، كاشفاً أنه سيتوجّه إلى طهران لمناقشة ضمان استقرار واردات الغاز للعامين المقبلين؛ "فنحن نتكلّم عن استيراد غاز بكميات تولّد 7500 ميغاواط كهرباء، حوالي 5000 ميغا