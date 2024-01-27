موسكو: نقلت وكالات أنباء، السبت، عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس وزراء روسيا قوله إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز الطبيعي قبل انتهاء اتفاق مع أوكرانيا لنقل الغاز في أواخر 2024.

وبموجب اتفاق مدته خمس سنوات أبرمته موسكو مع كييف في 2019، تصدّر روسيا الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا مقابل رسوم استخدام شبكة خطوط أنابيب.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله: "إذا رغب الطرف الآخر وهو الاتحاد الأوروبي، فنحن مستعدون للمناقشات. حتى الآن، لا نرى أي رغبة في هذا".

وأحجم مسؤول بالاتحاد الأوروبي أمس الجمعة عن التكهن بشأن فرص تمديد اتفاق نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد 2024، لكنه قال إن التكتل يقيّم جميع الاحتمالات والاستعداد لها.

وفي المقابل، سجلت شحنات شركة "غازبروم" الروسية من الغاز الطبيعي إلى الصين مستوى تاريخي جديد بسبب ارتفاع الطلب الكبير من الجانب الصيني.

وقالت الشركة في بيان، تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إن شركة النفط الوطنية الصينية "سي إن بي س" قد طلبت كميات كبيرة من الغاز عبر خط "باور أوف سيبيريا 1" في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) بما يتجاوز الالتزامات التعاقدية لـ"غازبروم"، بحسب وكالة "تاس" الإخبارية.

وأكد البيان أن الشركة قامت بتوفير كل الكميات المطلوبة من الجانب الصيني، وسجلت رقماً قياسياً جديداً لإمدادات الغاز اليومية إلى دون أن تحدد حجم الإمدادات.