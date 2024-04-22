الرياض: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية عن أعداد المسافرين من مطارات المملكة وإليها خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، حيث تجاوزت 12.50 مليون مسافر محلي ودولي.

واتخذت حركة السفر عبر مطارات المملكة شعاراً "خدمتكم شرف"، الذي تجسد على أرض الواقع بانسيابية ملحوظة وتكامل تشغيلي بين الجهات الحكومية والخاصة بزيادة تجاوزت 18% للرحلات والمسافرين عن العام الماضي في نفس الفترة.

وتوزعت أعداد المسافرين على جميع مطارات المملكة عبر أكثر من (86) ألف رحلة (مجدولة وعارضة محلية ودولية)، و(100) ناقل جوي، حيث خدم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة النسبة الأعلى من المسافرين الذين تجاوز عددهم (5.38) ملايين مسافر، تلاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بـ(3.23) ملايين مسافر.

بينما خدم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة قرابة (1.04) مليون مسافر، فيما خدمت بقية مطارات المملكة (2.85) مليون مسافر.