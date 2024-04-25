دبي: أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تشيلي، بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" الخميس.

ووقّع وزير دولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي ووزير الخارجية التشيلي ألبرتو فان كلافيرين بياناً مشتركاً لإعلان "الاختتام الناجح للمحادثات والتوصل للبنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين".

وأوردت الوكالة الإماراتية أنّه "عقب التوقيع على الاتفاقية رسمياً، ثم استكمال إجراءات التصديق في البلدين، ولاحقاً البدء بتنفيذها، ستقوم الاتفاقية بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية السلع والخدمات التي تدخل الدولتين".

وأشارت إلى أنها "ستزيل الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، مع تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحسين وصول المصدّرين والمستثمرين إلى الأسواق، بالتوازي مع تعميق التعاون بين الدولتين عبر قطاعات عدة، ومنها الطاقة والتجارة الرقمية والتعدين والسياحة والزراعة وإنتاج الغذاء".

وتمتلك تشيلي اقتصاداً ناشئاً ومتزايد الأهمية، كما تعدّ رابع أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، وأكبر منتجة للنحاس حول العالم، وثاني أكبر منتجة لليثيوم، كما تزخر بالموارد الزراعية والثروة السمكية والغابات.

وبلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع تشيلي 305,1 مليون دولار عام 2023، مما يمثل نمواً ضخماً بنسبة 23,6 بالمئة منذ عام 2019.