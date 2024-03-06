الشارقة: استقبلت إمارة الشارقة ما يزيد عن 400 ألف زائر من السوق الأوروبي خلال 2023 بنسبة زيادة قدرها 28٪ عن 2022 لتبلغ حصة السوق الأوروبي 27٪ من إجمالي زوارها.

جاء الإعلان عن هذه الأرقام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بإماراة الشارقة الأربعاء للإعلان عن مستجدات السوق خلال مشاركتها في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2024 الذي انطلق الثلاثاء، و يختتم الخميس تحت شعار "معاً لريادة التحول في قطاع السفر والسياحة".

السياح الألمان

تستعرض الإمارة خلال مشاركتها رؤية متكاملة حول أبرز معالمها وتجاربها السياحية التي جعلت من الشارقة محطة مفضلة للسياح الأوروبيين بشكل عام والألمان بشكل خاص والذين يحتلون المرتبة الثانية ضمن العدد الإجمالي للسياح من أوروبا الغربية الذين يفضلون زيارة الشارقة.

زيارة الشارقة بالميتافيرس

وتتيح مشاركة الشارقة في المعرض تقديم تجربة سياحية متكاملة حول زيارة مختلف أنحاء الإمارة وذلك باستخدام تقنيات تكنولوجية مختلفة كالواقع الافتراضي والواقع المعزز 360° و"الميتافيرس" والمحاكاة.

وتتضمن مشاركة الشارقة في المعرض تجارب سياحية توفرها الإمارة في مختلف وجهاتها وفعالياتها السياحية المحلية والدولية التي تستضيفها على مدار العام منها تجربة قارب السرعة لفريق الشارقة للفورمولا - 1 ورياضة التجديف من خلال تجربة افتراضية تحاكي ركوب الكاياك بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

ويقدم الجناح الفرصة للزوار للتجول الافتراضي للتعرف على التطور التاريخي لصناعة السيارات بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات القديمة .

وتتيح هيئة الشارقة للمتاحف المجال لاستكشاف مختلف متاحف الإمارة والاطلاع على مقتنياتها إلى جانب ذلك يحظى زوار المعرض بزيارة افتراضية لسفاري الشارقة داخل سيارة سفاري حقيقية تقدم تجربة استكشافية مميزة للتعرف على مختلف بيئات الوجهة والحيوانات والطيور المتواجدة في كل منها بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية .