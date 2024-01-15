إيلاف من الشارقة: تجاوز عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي 15.3 مليون مسافر في 2023، بزيادة فاقت مليوني مسافر عن 2022، ما يعني نسبة نمو تخطت 17 بالمئة، في حين ارتفعت حركة الطائرات لتسجل أكثر من 98 ألف رحلة، مقارنةً بنحو 87 ألف رحلة خلال 2022، وبزيادة تجاوزت 12 بالمئة، بينما بلغ إجمالي حجم الشحن الذي تم مناولته في عام 2023 عبر المطار الذي يخدم الإمارة اللصيقة بدبي أكثر من 141 ألف طن.

وأعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي أنَّ سبع وجهات جديدة أضيفت العام المنصرم إلى الوجات التي يخدمها المطار برحلات مباشرة، وذلك في سبيل تلبية الطلب المتزايد وتعزيز القدرة التشغيلية للمطار. وتشمل هذه الوجهات مدينة كوالالمبور في ماليزيا، ومدينتي كازان وسمارا المتجاورتين في روسيا، ومدينة لار في إيران، ومدينة إندور في الهند، ومدينتي بانكوك وبوكيت في تايلاند، بالإضافة إلى ثلاث وجهات جديدة للشحن الجوي من بينها هيوستن في الولايات المتحدة، وكيغالي في رواندا، وناسيك في الهند.

الهند في المرتبة الأولى

احتلت الهند المرتبة الأولى بين أبرز وجهات السفر الدولية من حيث عدد المسافرين، بواقع 3.4 ملايين مسافر، وجاءت السعودية ثانية (1.5 مليون) وباكستان ثالثة (1.2 مليون). أما أبرز ثلاث وجهات فكانت العاصمة القطرية الدوحة (723 ألفاً) وبنمو فاق 95 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، تليها دكا (633 ألفاً) ثم القاهرة (488 ألفاً).

وقال رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي علي سالم المدفع إن هذه الأرقام الإيجابية تعكس مكانة مطار الشارقة وإمكانياته، وأكد "الاستمرار في أعمال التوسعة والتطوير بهدف تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة وخاصةً في مجال السفر الذاتي". من جهته، وعد مدير هيئة مطار الشارقة الدولي فيصل بن سعود القاسمي بمتابعة العمل على تعزيز مكانة المطار على الساحة العالمية من خلال "تعزيز الشراكات والتعاون لتطوير منظومة العمل وتنويع الخيارات المتاحة للمتعاملين".



خلال الإحاطة الإعلامية التي أقامتها إدارة المطار وشاركت فيها "إيلاف" في حديقة بحيص الجيولوجية في منطقة المدام بالشارقة خلال الإحاطة الإعلامية التي أقامتها إدارة المطار وشاركت فيها "إيلاف" في حديقة بحيص الجيولوجية في منطقة المدام بالشارقة

وعززت هيئة مطار الشارقة الدولي حضورها في المناسبات العالمية والمحلية مثل معرض "سوق السفر العالمي في دبي لعام 2023" والنسخة العاشرة من "معرض الشحن الجوي في أفريقيا" في جوهانسبيرغ و"معرض أوروبا للشحن الجوي 2023" في ميونيخ، في حين حمل عام 2023 إنجازات بارزة في مجالات الاستدامة والصحة والسلامة.

مشروع توسيع المطار

وتستمر هيئة مطار الشارقة الدولي بالعمل على مشروع التوسعة المتوقع إتمامه خلال 2027، استجابةً للزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين. وقد جرى وضع حجر أساس مشروع توسعة مبنى المسافرين في الأسبوع الأول من كانون الثاني (يناير) الجاري، بكلفة تربو على 2.4 مليار درهم. وستؤدي التوسعة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 20 مليون مسافر في العام، وفصل حركة المسافرين القادمين عن المغادرين، مع زيادة عدد مناضد إنهاء إجراءات السفر وأجهزة السفر الذاتي، بالإضافة إلى رفد المطار بمجموعة من الطرق والمداخل الجديدة، وزيادة عدد مواقف السيارات، وغيرها من عمليات التوسعة والتطوير الهادفة إلى تعزيز تجربة المسافر المميزة عبر مطار الشارقة ورفع جودة الخدمات الرائدة.

يذكر أن مطار الشارقة يتصل من خلال 33 شركة طيران دولية بأكثر من 100 وجهة في 62 دولة.