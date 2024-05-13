إيلاف من القاهرة: مع استمرار تحسن الحصيلة الدولارية، من المتوقع أن يواصل سعر صرف الدولار في مصر تراجعه مقابل الجنيه. وخلال التعاملات الأخيرة، تراجعت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في السوق الرسمية، مع استمرار غياب نشاط السوق السوداء بعد توقف المضاربين وتجار العملات واتجاه المستوردين إلى البنوك للحصول على الدولار، وبالنظر للمرحلة الماضية وطريق التعافي، فإن الجنيه المصري "عائد من الموت"

وبدأ البنك المركزي العمل بسياسة تحرير سعر الصرف في الأسبوع الأول من مارس الماضي، من خلال اتباع آلية العرض والطلب في تحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بهدف القضاء على فجوة السعر بين السوق الموازية والرسمية، وهو ما نجح بالفعل في وقف المضاربات وتوحيد سعر صرف العملة.

وأشار موقع "العربية Business" إلى أن حصيلة تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي لصالح أكبر 3 شركات صرافة تابعة للبنوك الحكومية المصرية، بلغت ما يعادل 25.6 مليار جنيه، منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وحتى بداية الأسبوع الحالي.

تدفقات العملة الأجنبية

كما ارتفعت تدفقات العملة الأجنبية بعد أن وقعت مصر في فبراير الماضي اتفاقية مشروع رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة الواقعة في الساحل الشمالي لمصر، تتضمن 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية. كما استقبلت خزانة مصر بالفعل الدفعة الأولى من التحويلين الإماراتيين بواقع 10 مليارات دولار.

أيضاً، تسلمت مصر الشهر الماضي 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أن أتم المجلس التنفيذي للصندوق المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر الماضيين على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وفقا لتصريحات صحافية لوزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط.

ومع استمرار تحسن الحصيلة الدولارية، تشير التوقعات إلى استمرار تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري، ما دفع بعض المتعاملين والمتابعين لأسعار الصرف على منصات التواصل الاجتماعي، إلى توقع انخفاضه خلال الفترة المقبلة.

الجنيه مقابل العملات الأجنبية

كما توقعت شركة "بي إم آي للأبحاث" التابعة لـ"فيتش" أن تعوض العملة المحلية في مصر بعض خسائرها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

خلال التعاملات الأخيرة، تراجعت أسعار صرف الدولار ما بين 7 إلى 10 قروش في البنوك المصرية، وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، بلغ سعر صرف الدولار نحو 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر سجل سعر صرف الدولار نحو 47.27 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي – مصر مستوى 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 47.21 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة تراجعا ما بين 7 إلى 9 قروش في الشراء والبيع في البنوك المصرية. ولدى البنك الأهلي المصري استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 50.82 جنيه للشراء، و51.06 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل اليورو 50.82 جنيه للشراء، و51.06 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي مستوى 50.82 جنيه للشراء، و51.07 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري سجلت العملة الأوروبية مستوى 50.84 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني بما يتراوح بين 6 إلى 10 قروش في الشراء والبيع في البنوك المصرية، وفي البنك الأهلي المصري سجل صعر صرف الإسترليني نحو 59.05 جنيه للشراء، و59.35 جنيه للبيع. فيما بلغ لدى بنك مصر مستوى 59.05 جنيه للشراء، و59.35 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الإسترليني في البنك التجاري الدولي نحو 59.05 جنيه للشراء، و59.35 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 59.11 جنيه للشراء، و59.30 جنيه للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي مستوى 12.59 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع. كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 12.87 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع. واستقر سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 152.94 جنيه للشراء، و153.90 جنيه للبيع.