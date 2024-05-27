إيلاف من باريس : أسدل الستار،مساء الأحد،في «المركز الدولي للمعارض (باريس بورت دو فرساي)»،على فعاليات الدورة الـ 19من «معرض العقار المغربي» في باريس (سماب إيمو باريس 2024)، الذي انطلقت فعالياته يوم الجمعة الماضي .

أكبر حدث عقاري مغربي في الخارج

ويعدّ المعرض أكبر حدث عقاري مغربي في الخارج، ولديه سمعة وتأثير متزايدان، وينتظره مغاربة العالم في مختلف المدن الأوروبية بشغف، جراء ما يعرفه من برامج تبرز الصورة الإيجابية للمغرب وفن العيش فيه.

جانب من ندوات معرض ’’سماب’’ باريس

وتميزت دورة هذه السنة من معرض باريس بكونها "استثنائية وناجحة بكل المقاييس"؛إذ استقطبت نحو اكثر من 40 ألف زائر من فرنسا ومن بلدان أوروبية مجاورة.

وقدمت خلال هذا المعرض، الذي تميز بمشاركات متميزة لأبرز المنعشين العقاريين في المغرب، عروض شملت مئات المشاريع العقارية في أكثر من 60 مدينة مغربية.

رغبة استثمار المغاربة في بلدهم الأم

ويؤكد التوافد المكثف على معرض باريس رغبة مغاربة فرنسا والعالم في الاستثمار في بلدهم الأم، إلى جانب أنه يبرز الإمكانات الحقيقية التي تمثلها فرنسا بوصفها سوقاً واعدة وأساسية في مجال الاستثمار العقاري بالمغرب.

جانب من جمهور معرض العقار المغربي في باريس

وأوضح الإقبال الاستثنائي والكثيف للزوار من بين المغاربة المقيمين في فرنسا والفرنسيين عن وجود رغبة كبيرة وحقيقية للاستثمار في المغرب لاسيما من لدن الاشخاص من مختلف الأعمار .

أكثر من 45 عارضا

في سياق ذلك ، عبر كثير من العارضين الذين تجاوز عددهم ال 45، يمثلون شركات خاصة وعامة عن ارتياحهم لنتائج المعرض،ورقم المعاملات الذي حققوه،مشيرين إلى أن الإقبال كان كبيراً على جميع أصناف العقار،خصوصاً العقار ذا «الجودة العالية» و«المتوسط» ، والذي يحظى أيضًا بشعبية كبيرة خاصة في المناطق الساحلية ، هذا بالإضافة إلى الإقبال على شراء أراض في تجزئات عقارية.

معرضان عقاريان جديدان في نيويورك ومونتريال عام 2025

وحسب استطلاع للرأي شمل غالبية المشاركين في المعرض،فإن القدرة الشرائية لمغاربة العالم كانت على الموعد في "سماب باريس ".

صف طويل لزوار معرض العقار المغربي في باريس

ونظرا لكون دورة المعرض الحالية تميزت بكونها"نوعية جدا"،تعتزم مجموعة" سماب إيمو"خلال عام 2025،تنظيم معرضين جديدين في نيويورك ومونتريال إلى جانب معرضي بروكسل وباريس .

جلسات مناقشات

وشكل المعرض أيضا مناسبة لتنظيم جلسات مناقشة مع موثقين وخبراء في مجال العقار،وندوات عن التمويل البنكي،وعن برنامج "دعم سكن"،الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية،وذلك لتمكين زوار المعرض من الاستشارة والاطلاع بدقة على الجانب القانوني والجانب المتعلق بالقروض البنكية،المرتبطين بالاستثمار في العقار بالمغرب.

يأتي ذلك،في سياق السعي إلى الأخذ في الحسبان كل متطلبات الظرفية الراهنة،بما فيها حماية المستهلك والمستثمر،عبر إعلامهم وتنبيههم إلى الخطوات التي ينبغي اتباعها،قبل إبرام أي صفقة شراء.