الرياض: أعلنت شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة الخميس اعتزامها طرح أكثر من مليار سهم من أسهمها تقدر بأكثر من 10 مليار دولار في البورصة المحلية، في خطوة من شأنها أن تدعم موازنة الحكومة مع زيادة الإنفاق على مشاريع الإصلاح الاقتصادي الكبرى.

ويعد هذا الطرح الثاني بعد طرح عام أولي في 2019 لنحو 1.5 بالمئة من أسهم الشركة التي تعد خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وقد جمع 25.6 مليار دولار، ما جعله أكبر طرح عام أولي في العالم.

ومن المتوقع أن يجمع الطرح الأخير أكثر من 10 مليارات دولار وسيعد من بين الأكبر في السنوات الأخيرة.

وجاء في بيان للشركة على موقع البورصة السعودية (تداول) أن "الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية يتكون من طرح عام ثانوي لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة تمثل حوالى 0.64٪ من أسهم الشركة المصدرة" والتي تقدر قيمتها ب 1.7 تريليون دولار.

وأعلنت أرامكو أن "عملية الطرح ستبدأ الأحد ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريالا سعوديا (7.12 دولارات) و29.0 ريالا سعوديا (7.73 دولارات) للسهم الواحد.

تعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وقبل الإعلان الخميس، كانت الحكومة تمتلك حوالى 82 بالمئة من أسهم أرامكو.

ومن المتوقع أن تمول أرباح أرامكو برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المعروف باسم رؤية 2030، والتي تهدف لتنويع اقتصاد المملكة المرتهن للنفط.