إيلاف من الرياض: عقدت المملكة العربية السعودية والهند اجتماعهما الافتتاحي لفريق العمل رفيع المستوى افتراضيا وذلك بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والسكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء الهندي.

وشمل الحوار مراجعة شاملة للفريق الفني واستكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة في مجال التكرير والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة، والاتصالات، والابتكار، وفقاً لتقرير "العربية بيزنس".

يذكر أن السعودية والهند قد أسسا فريق عمل بين البلدين خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للهند في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي وذلك لتسهيل الاستثمارات الثنائية بين البلدين.

وخلال زيارة الدولة التي قام بها ولي العهد إلى الهند، وقعت الهند والسعودية 50 اتفاقا أوليا في مجالات مختلفة واتفقتا على تكوين فريق عمل مشترك لاستثمارات سعودية حجمها 100 مليار دولار في الهند، وهو ما كان ولي العهد قد أعلنه عام 2019.

وجاء التحرك الاستثماري السعودي صوب الهند ليؤكد الرغبة في التنوع الاستثماري مع القوى الاقتصادية الكبيرة في العالم وعلى رأسها الهند، وعدم الاكتفاء بدوائر التعاون الاقتصادي والاستثماري التقليدي.