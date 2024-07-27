يبدو أن القصص المتناقلة عن السلوك السيء للسياح آخذة في الارتفاع، ولكن لماذا يسيئ الناس التصرف عندما يكونون في عطلة؟

تتواتر القصص عن السلوك السيء للسياح في عطلاتهم في أماكن مختلفة من العالم، مثل تحطيم التكوينات الصخرية القديمة في ولاية نيفادا ومحاكات أوضاع جنسية مع التمثال في إيطاليا، وبدأت الوجهات السياحية في بقاع العالم في ملاحظة هذه السلوكات.

في الأشهر القليلة الماضية، اندلعت احتجاجات ضد السياحة المفرطة والسلوك السياحي "السيئ" في جميع أنحاء العالم، ويبدو أن كلتا القضيتين تخضعان لمزيد من التدقيق.

تحفل مواقع الإنترنت وبعض حسابات إنستغرام بصور السلوك المشين للمسافرين والسياح، ومع كل حالة موثقة جديدة، قد يتساءل الكثيرون: "ما الذي دعاهم إلى ذلك؟"

وقال لخافيير لابورت، المعالج النفسي السريري المرخص والعشق للسفر إن الإجابة على هذا السؤال لها أسباب متعددة. وقال "هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على هذا النوع من السلوك". "يمكن أن تكون هناك عوامل فردية، ويمكن أن تكون هناك عوامل سياقية كما يمكن أن تكون هناك عوامل جماعية، إذا كان الشخص يسافر مع مجموعة. لذا، أعتقد أن السؤال الأول الذي نحتاج إلى طرحه على أنفسنا هو: هل هذا الشخص يمكنه أن يفعل هذا النوع من السلوك عندما يكون في دياره؟"

إن ما يمكن اعتباره سلوكا سياحيا سيئا يمكن أن يخرج عن نطاق التصرف الذي تعوزه الكياسة، مثل سد الطريق أمام المارة والسيارات للحصول على لقطة مثالية على إنستغرام؛ ويتحول إلى السلوكيات المسيئة، مثل الخروج عاريا في الأماكن العامة أو إلى السلوكيات الخطيرة، مثل الاقتراب من الحيوانات البرية.

وفقًا للدكتورة ألانا ديليت، الأستاذ المساعد في إدارة الضيافة والسياحة بجامعة ولاية سان دييغو، فإن بعض أنواع السلوك السياحي غير اللائق، مثل محاولة مساعدة حيوان على الانضمام إلى قطيعه في متنزه يلوستون الوطني في الولايات المتحدة، قد يعود إلى عدم الوعي العام بالقيم الاجتماعية ويمكن قبوله في الجهات السياحية المختلفة.

وأوضحت ديليت: "أعتقد أن الكثير من ذلك يرجع إلى قلة المعرفة وعدم فهم تأثيراتك على المكان الذي تزوره". "أعتقد أن الكثير من الناس يسافرون ويفكرون في الكيفية التي ستكون بها هذه التجربة بالنسبة لهم، لكنهم لا يفكرون في كيفية تأثير أفعالهم على المكان الذي يتواجدون فيه، لأنهم يفتقرون إلى المعرفة."

وأحد الأنماط الكلاسيكية للسلوك السياحي السيئ هو ما تشير إليه الباحثة السلوكية ومؤلفة كتاب "أن تكون غير معقول"، الدكتورة كيرستي سيدجمان، الباحثة في جامعة بريستول، على أنها "طاقة الشخصية الرئيسية".

وعندما يكون بعض الأشخاص بعيدًا عن أوطانهم وديارهم، يمكن أن يصبحوا وقحين ومتطلبين بطريقة تفترض أن السكان المحليين والعاملين في مجال الضيافة وغيرهم موجودون لخدمتهم فقط.

وشهد هذا السلوك ارتفاعًا ملحوظًا على متن الطائرات، حيث ترد تقارير منتظمة عما يسمى بـ "غضب الجو"، حيث يصبح الركاب عدائيين، ويتخلون عن آداب التعامل المهذب اللائق ويرفضون الامتثال لتعليمات الطاقم. وأصبح الأمر من السوء للدرجة التي استدعت في عام 2021 إرسال تحالفات صناعة الطيران خطابًا إلى وزارة العدل الأمريكية تطلب المساعدة للحد من المشكلة.

وتوضح سيدجمان: "لا يقتصر الأمر على أن الناس أصبحوا يتصرفون بشكل سيئ أكثر، بل أنهم عندما يوجه الانتقاد لسلوكهم، فمن المرجح أن يشعروا بالغضب، ويصبح الشعور المسيطر عليهم هو "لا تخبرني بما يجب علىّ أن أفعله".

ولكن لابورت يرى أن الأمر قد يرجع إلى مشاكل نفسية أعمق. "[عند السفر] علينا أن نتواصل مع وجهة السفر، وأن نتواصل مع ثقافة جديدة. وهذا الاتصال يتطلب منا أن نكون في وضع عاطفي مختلف، وليس الجميع مستعدين لذلك."

الأثر المالي والنفسي للسياحة السيئة

وعلى الرغم من أن الكثير قد كتب عن التأثير البيئي للسياحة المفرطة، إلا أن تأثير السلوك السياحي السيئ - وخاصة التخريب - أمر غالبًا ما يتم التغاضي عنه في إعادة سرد القصص السياحية السيئة. ومن الصعب جدًا حساب الآثار المالية والنفسية لهذه الحالات غير المتكررة، مثل تدمير الرسوم المقدسة العتيقة في الكهوف في جنوب أستراليا.

"عندما يتم تدنيس وتخريب المواقع التراثية المرتبطة بجماعة مهمشة، فهذا يعني أن أجسادهم وحياتهم وتاريخهم لا يهم"، كما يوضح برنت ليغز، المدير التنفيذي لصندوق العمل للتراث الثقافي الأمريكي المنحدر من أصول أفريقية. "غالبًا ما يثير ذكريات الظلم التاريخي والعنصرية المنهجية، مما يعيد الشعور بالصدمة والألم لدى الأجيال."

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حتى الضرر الذي لا يُقصد به الإيذاء على وجه التحديد يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة، عاطفيًا وماليًا. وأضاف ليغز: "في كثير من الأحيان، يكافح أصحاب العقارات والمشرفون على المواقع التاريخية والأثرية لرعاية هذه المواقع. لذلك، عندما يتم تخريب مبنى، فإن ذلك يضيف مسؤولية مالية إضافية لا داع لها".

والأكثر من ذلك، أنه في بعض الأحيان لا يمكن التراجع عن الضرر. على سبيل المثال، في عام 2021، قام زائر بإحداث خدوش كبيرة وحفرت اسمها وشوهت رسوما على صخور عمرها أكثر من 4000 عام في متنزه بيغ بيند الوطني في تكساس، مما أدى إلى تخريب موقع مقدس لمجتمعات السكان الأصليين المحلية بشكل دائم. كما تأثرت الأعمال الفنية والثقافية التي لا تقدر بثمن بالسلوك السياحي.

ماذا يمكن ان نفعل حيال ذلك؟

ترى ديليت أن الطريقة التي يتم بها الإعلان عن السياحة غالبًا ما تسهم في المشكلة: "أعتقد أن هناك عنصر أن لا أحد يعرفني الذي يشعر به الناس عندما يسافرون والذي يجعلهم يتصرفون بطرق قد لا يتصرفون بها في أماكن أخرى، ولكن أعتقد أيضًا أن الأمر يتعلق بالطريقة التي تقوم بها الشركات والحكومات بالترويج لسياحة الأفواج السياحية". "لهذا السبب أنا لست من أشد المعجبين بالسياحة الجماعية... الهدف كله هو وضع الناس في مكان يمكنهم فيه الإفراط في الشرب، والإفراط في تناول الطعام، والإفراط في الاستهلاك ".

وقالت ديليت إن المشاركة في رحلات سفر أكثر محلية يمكن أن تساعد الزائرين على أن يكونوا أكثر وعياً، سواء فيما يتعلق بالطريقة التي يتصرفون بها في الوجهة أو تأثيرهم على الأشخاص الذين يعيشون هناك.

وتحاول الحكومات في جميع أنحاء العالم الحد من السلوك السيئ من خلال سن قوانين أكثر صرامة، ووضع مبادئ توجيهية رسمية للسلوك، وسن غرامات باهظة.

ومن حملة "ابق بعيدًا" في أمستردام والتي تستهدف الزوار البريطانيين المخمورين إلى القيود والغرامات الجديدة التي فرضتها إيطاليا بهدف الحد من السياحة وتثبيط السلوك السيئ، تتوصل الوجهات السياحية إلى حلول جديدة للتعامل مع الأمر. ومع ذلك، يشعر لابورت أن المسافرين أنفسهم هم الذين يحتاجون إلى التغيير. ويقول إنه على الرغم من أنه أصبح من الأسهل على عدد أكبر من الناس السفر، إلا أن الجميع ليسوا مستعدين عاطفيًا ونفسيا للوجود خارج الحيز المألوف بالنسبة لهم، وهو ما قد يفسر ارتفاع السلوك العدواني أو الفظ أو غير اللائق.