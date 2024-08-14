إيلاف من العلمين (مصر): "قد يصبح أفصل من سواحل أوروبا، بل أصبح فعلياً الأفضل عالمياً"، هذا هو محور المنافشات بين الكثيرين من مرتادي الساحل الشمالي في مصر سواء من المصريين أو العرب، وكذلك الأجانب الذين وقعوا في "غرام الساحل".

الأمر لا ينطوى على أي مبالغات، حيث تتوفر الأجواء الرائعة في فصل الصيف، فضلاً عن جودة الخدمات والمباني والانشاءات والبنية التحتية، والخدمات الفندقية، و الطعام، والحفلات، وغيرها من مقومات الوجهات السياحية العالمية.

بل إن الساحل الشمالي في مصر بلغ مرحلة يضع فيها مقاييس جديدة للجودة، وفقاً لآراء خبراء السياحة من العرب والمصريين، وعلى رأسهم رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار الذي يتواجد في الساحل الشمالي طوال فترة الصيف، وكذلك هشام طلعت مصطفى أحد أهم الأسماء في عالم التطوير العقاري في مصر والعالم العربي.

سعر المتر 9 آلاف دولار

حققت مبيعات العقارات في الساحل الشمالي بعض الأرقام القياسية التي وصفها موقع "العربية بيزنس" بالأرقام التاريخية، والعرب يستحوذون على 35% من هذا السوق، كما أن سعر المتر تجاوز 420 ألف جنيه في الكبائن، أي حوالي 9 آلاف دولار.

الساحل يتفوق على القاهرة "عقارياً"

لسنوات كانت سوق التطوير العقاري بمفهوم المدن والمجتمعات المغلقة في مصر مركزة بصورة أساسية على القاهرة وحدها، إلا أن الوضع تغير كثيراً خلال السنوات الماضية، وفيما تظل القاهرة أكبر سوق لشركات التطوير العقاري إلا أن الساحل الشمالي بات منافساً شرساً يقترب من انتزاع هيمنة العاصمة.

وبحسب دراسة لشركة ذا بورد كونسالتينغ المتخصصة في الدراسات العقارية، بلغ إجمالي مبيعات أكبر 10 شركات عقارية في الساحل الشمالي المصري 331 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 176 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2023.

ساوث ميد.. 200 مليار جنيه

وقال المدير التنفيذي لـ ذا بورد كونسالتينغ، أحمد زكي، إن أكثر من 60% من هذا الرقم جاء في الربع الثاني بعد فتح باب البيع لمشروع "ساوث ميد" لمجموعة طلعت مصطفى، في الساحل الشمالي بمبيعات تخطت 200 مليار جنيه، بينما جاءت شركة بالم هيلز بحجم مبيعات قدر بنحو 28 مليار جنيه في مشروعات هاسيندا ويست، وهاسيندا حشيش، وهاسيندا باي.

وجاءت في المرتبة الثالثة شركة تطوير مصر بحجم مبيعات بلغ 19.1 مليار جنيه في مشروعات فوكا باي، وسالت، ودي باي. بينما جاءت الأهلي صبور في المرتبة الرابعة بحجم مبيعات بلغ 17.4 مليار جنيه في مشروعات Summer وجايا وأمواج، تلتها في المركز الخامس شركة أورا ديلفلوبرز فقد حققت 15.6 مليار جنيه في مشروعها سيلفر ساندس.

وتراوحت مبيعات باقي القائمة بين 6.4 مليار جنيه و15 مليار جنيه مصري، لكل شركة.

35 % من مبيعات الساحل للعرب

الأمر اللافت في التقرير الذي اطلعت عليه "العربية Business"، كان في صادرات العقارات المصرية، حيث استحوذ العرب على 35% من مبيعات الساحل الشمالي، بينما بلغ متوسط سعر المتر بالشاليهات 131 ألف جنيه، وارتفع في الفيلات إلى 160 ألف جنيه للمتر في المتوسط، وبلغ سعر متر الكبائن 420 ألف جنيه للمتر.

رقم قياسي في تاريخ مصر

وكشف زكي أن إجمالي مبيعات أكبر 10 مطورين في مختلف المناطق والمشروعات بمصر بلغت 649 مليار جنيه (حوالي 13 مليون دولار) في النصف الأول من 2024، بزيادة 319% عن النصف الأول 2023.

وبحسب التقرير، جاءت مبيعات طلعت مصطفى في الصدارة بنحو 340 مليار جنيه في النصف الأول 2024 مقارنة بـ 51 مليار في النصف الأول من عام 2023 بزيادة تقدر بنحو 567%، تليها شركة بالم هيلز بحجم مبيعات 56.5 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 17 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي بزيادة 285%.

بينما جاءت شركة أورا ديفلوبرز في المرتبة الثالثة 50.5 مليار جنيه في النصف الاول من العام الحالي مقارنة بمبيعات قدرت بنحو 25 مليار جنيه في النصف الاول من 2023، بزيادة 102%.

وبلغ إجمالي مبيعات أكبر 50 مطور بمصر خلال عام 2023 حوالي 800 مليار جنيه، بحسب زكي، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام الجاري كان الأعلى مبيعا في تاريخ مصر كلها.

المبيعات خارج مصر

وتأتي مجموعة طلعت مصطفى في المركز الثاني بعد إعمار في مبيعات مشروعاتها العقارية في المنطقة، وفقا لزكي، موضحا أن إعمار جاءت في المرتبة الأولى بإجمالي 8.6 مليار دولار في أوروبا والإمارات، بينما طلعت مصطفى جاءت في المرتبة الثانية بمبيعات تقدر بنحو 7.1 مليار دولار في مصر والسعودية.