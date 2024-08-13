إيلاف من دبي: حققت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» نتائج قياسية وأرقام استثنائية على صعيد إجمالي التجارة خلال عام 2023 عبر المناطق الاقتصادية المنضوية تحت مظلتها وهي المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي، والتي سجل إجماليها نحو 282 مليار درهم (حوالي 77 مليار دولار) بنموٍ ملحوظ وصلت نسبته إلى 33% مقارنةً بالعام الماضي.

وكشفت «دييز» عن ارتفاع نسبة مساهمة مناطقها الاقتصادية في تجارة إمارة دبي غير النفطية إلى 13.5% خلال العام الماضي، مقارنةً بنسبة 11.4% في عام 2022، حيث جاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة الكبيرة في نسبة الواردات التي سجّلت 48٪، بما يُقارب 51 مليار درهم، وذلك للعام الثاني على التوالي، ليصل إجمالي قيمة الواردات إلى 157.6 مليار درهم إماراتي.

صادرات لجميع دول العالم

وسجّلت السلطة قفزةً تاريخيةً في قيمة صادراتها إلى مختلف دول العالم خلال عام 2023، بعد تجاوزها حاجز المليار درهم للمرة الأولى، حيث وصلت إلى 7.8 مليار درهم، وهو ما يُعادل زيادة بحوالي سبعة أضعاف في قيمة صادرات السُلطة مقارنة بعام 2022. كما وصلت قيمة إعادة التصدير إلى 116.1 مليار درهم إماراتي.

قفزة تاريخية

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تمضي دييز بخطى ثابتة واستراتيجية مدروسة نحو تعزيز مساهمتها النوعية في تجارة دبي والوصول إلى آفاق جديدة من الريادة، ترسيخاً لدورها الحيوي في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033 وتعزيز موقعها الريادي ومساعيها الرامية إلى أن تكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل».

شركاء استراتيجيون

وشملت قائمة أبرز شركاء «دييز» الاستراتيجيين في عام 2023، كلاً من: الصين التي تتصدر القائمة مع وصول حجم التعاملات التجارية معها إلى 89.9 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 32.8% مقارنة بعام 2022.

والهند بحجم تعاملات بلغ 15.9 مليار درهم وبنسبة نمو وصلت إلى 51.7%.

ومن ثم العراق التي وصل حجم التعاملات التجارية بينها وبين «دييز» إلى 15.5 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 7.7%.

كما تضمنت قائمة شركاء «دييز» كلاً من: فيتنام بحجم تعاملات بلغ 15.4 مليار درهم وبنمو 172%، ومن ثم الولايات المتحدة الأميركية 12.3 مليار درهم بنمو 110%، يليها تركيا 10.5 مليار درهم بنمو 83.6%.

دور حيوي

«دييز» التي سجلت في العام 2023 نمواً ملحوظاً في عدد الشركات المسجلة تحت مظلتها بنسبة 15.3% وبلغ مجمل عدد الكوادر البشرية العاملة ضمن المناطق الاقتصادية التابعة لها أكثر من 70 ألف موظف، كانت قد أعلنت سابقاً عن تحقيقها أداءً استثنائياً في عام 2023 على صعيد أرباحها التشغيلية التي سجّلت قفزة نوعية وبلغت نسبتها 64.6%، إلى جانب ارتفاع إجمالي إيراداتها بنسبة 8.1% مقارنة مع عام 2022.

حيث وصلت نسبة النمو في صافي أرباح السُلطة إلى 5.1% خلال 2023، فيما بلغت نسبة أرباحها قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 49.2%.

وتُوفر «دييز» عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث وهي المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، منظومة تساهم في تسهيل الدخول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، معززة بشبكة عالمية ذات إمكانات لوجستية وإدارية وتقنية رفيعة المستوى.