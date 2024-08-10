إيلاف من نيويورك: بمجموع ثروات يبلغ 14.2 تريليون دولار، وصل عدد مليارديرات العالم في الوقت الراهن إلى 2,781,141 ملياردير، ووفقا لقائمة فوربس للمليارديرات في العالم 2024، فإن الولايات المتحدة لديها رقم قياسي عالمي من المليارديرات يبلغ 813 مليارديرا، تليها الصين بـ 473 مليارديرا، ثم الهند في المركز الثالث بـ 200 ملياردير.

أغنى 10 أشخاص في العالم (2024) وفقاً لـ"فوربيس"

1- إيلون ماسك: 222.0 مليار دولار - تسلا، سبيس إكس - الولايات المتحدة

2- جيف بيزوس: 185.1 مليار دولار - أمازون - الولايات المتحدة

3- مارك زوكربيرغ: 178.6 مليار دولار - ميتا- الولايات المتحدة

4- برنارد أرنو : 177.8 مليار دولار- LVMH - فرنسا

5- لاري إليسون: 159.8 مليار دولار - أوراكل - الولايات المتحدة

6- وارن بافيت: 136.1 مليار دولار - بيركشاير هاثاواي - الولايات المتحدة

7- لاري بيغ: 135.1 مليار دولار - غوغل - الولايات المتحدة

8- بيل غيتس: 129.4 مليار دولار - مايكروسوفت - الولايات المتحدة

9- سيرغي برين: 129.4 مليار دولار - غوغل - الولايات المتحدة

10- ستيف بالمر: 120.2 مليار دولار - مايكروسوفت - الولايات المتحدة