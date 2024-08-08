إيلاف من موسكو: صعدت عملة "البيتكون" بقوة، في تعاملات الخميس، بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا حول تعدين العملات المشفرة، بما في ذلك "البيتكوين"، في روسيا.

وفي وقت سابق الخميس، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا حول تعدين العملات المشفرة في روسيا، ويدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ووفقاً لتقرير RT فإنه بحلول الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، ارتفعت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم "البيتكون" بنسبة 5.14% إلى 57977.78 دولار، بحسب التداولات.

وتحدد الوثيقة إجراءات وشروط تعدين العملات المشفرة في روسيا، وسيكون بإمكان الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية المدرجين في سجل وزارة التنمية الرقمية الروسي الحق في ممارسة أنشطة التعدين.

كذلك وقع الرئيس الروسي على قانون آخر يفسح المجال أمام استخدام العملات المشفرة على أساس تجريبي في التجارة الخارجية وفي التداولات، وتم تكليف البنك المركزي الروسي بتنظيم هذه العمليات.

وتم نشر الوثائق حول هذين القانونين على البوابة الرسمية للحكومة الروسية الخميس.

وقبل أيام صادق مجلس الاتحاد الروسي وقبله الدوما الروسي على مشروع قانون حول تعدين العملات المشفرة في روسيا.

وتعمل روسيا على غرار دول أخرى لتوفير البنية التحتية اللازمة لتعدين العملات المشفرة وإطلاق منصات وأدوات لاستخدام العملات الرقمية.

وفي تموز (يوليو) الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون حول إطلاق الروبل الرقمي في البلاد، وإطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية.