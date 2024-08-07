خيمت ظلال كئيبة على الأسواق العالمية يوم الإثنين بسبب مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية بعد تقارير سلبية عن بيانات التوظيف الأمريكية التي انخفضت إلى مستويات أقل من المتوقع لشهر يوليو تموز، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبًا.

وساهمت أسباب أخرى في إلحاق خسائر فادحة بثروات أغنى رجال العالم بمبلغ وصل إلى قرابة 45 مليار دولار في يوم واحد، وسجلت أكبر الخسائر في اقتصاد اليابان.

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