طوكيو: دعت السلطات اليابانية المواطنين إلى عدم التهافت على شراء وتخزين المواد الأساسية والضروريات اليومية وسط القلق بشأن احتمال حدوث زلزال ضخم. وقالت الحكومة اليابانية إن زلزالا بقوة 5.3 درجة ضرب العاصمة طوكيو والمناطق الشرقية من البلاد بعد ظهر يوم الجمعة.

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من وقوع زلزال ضخم عقب هزة بقوة 7,1 درجات في جنوب البلاد الخميس أوقعت 14 جريحا.

وفي أحد المتاجر في العاصمة طوكيو، عُلقت لافتة تعتذر من الزبائن لانقطاع بعض المنتجات بسبب "التقارير الإعلامية المتعلقة بزلزال". وتُبلغ اللافتة عن "قيود محتملة قادمة على المبيعات" مؤكدة تقنين عبوات المياه بسبب المشتريات "غير المستقرة".

فيما أظهر الموقع الالكتروني لعملاق التجارة الإلكترونية الياباني "راكوتن" أن المراحيض المحمولة والأغذية المحفوظة والمياه المعبأة تتصدر قائمة السلع الأكثر طلبا.

كذلك أفاد بعض التجار على امتداد ساحل المحيط الهادئ بارتفاع الطلب على إمدادات مماثلة متعلقة بمواجهة الكوارث، وفق وسائل إعلام محلية.

ويتعلق تحذير وكالة الأرصاد بــ"منطقة الاندساس" في أخدود نانكاي بين صفيحتين تكتونيتين في المحيط الهادئ، حيث سبق أن وقعت زلازل أخرى.

خطر ضئيل

تعرضت اليابان لزلازل مدمرة بقوة ثماني أو تسع درجات في كل قرن أو قرنين، وقدرت الحكومة اليابانية في وقت سابق احتمال حدوث زلزال ضخم خلال الثلاثين عاما المقبلة بنسبة 70 بالمئة.

غير أن الخبراء يشددون على أن الخطر، رغم ارتفاعه، لا يزال منخفضا. وحضت وزارة الزراعة ومصايد الأسماك الأهالي على الامتناع عن "التخزين المفرط للسلع".

ضرب زلزال بقولة 5,3 درجات منطقة كانازاوا قرب طوكيو الجمعة ما استدعى إرسال تحذيرات على الهواتف المحمولة وتعليق حركة القطار السريع لفترة.

ويعتقد عدد كبير من خبراء الزلزال أن زلزال الجمعة ليس له صلة مباشرة بالزلزال الضخم المتوقع في أخدود نانكاي نظرا للمسافة.

ويتعرض الأرخبيل الذي يعد نحو 125 مليون نسمة، لنحو 1500 هزة كل عام وتحدث فيه 18 بالمئة من الزلازل في العالم، لكنها غالبا ما تكون خفيفة، علما أن الضرر الذي تسببه يختلف بحسب موقعها وعمقها.

يذكر أن اليابان عرفت زلزالا قويا يوم رأس السنة هذا العام بلغت شدته 7,5 درجات وضرب شبه جزيرة نوتو على ساحل بحر اليابان، موديا بأكثر من 260 شخصا، قضى عدد كبير منهم في انهيار مبان قديمة.