بكين: قالت الحكومة الصينية إنها أحالت شكوى، يوم الجمعة، إلى منظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المركبات الكهربائية التي تصنعها الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن بكين لجأت إلى آلية تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية "لحماية حقوق التطوير، ومصالح صناعة المركبات الكهربائية، والتعاون في التحول الأخضر العالمي".

كان الاتحاد الأوروبي فرض رسوما جمركية مؤقتة تصل إلى 37.6% على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين، بزعم أنها-صناعة المركبات الكهربائية- تستفيد بشكل غير عادل من أوجه الدعم التي تقدمها حكومة بكين.

تقول الصين إن دعمها لصناعة المركبات الكهربائية يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

الطرفان أمامهما مهلة حتى أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لمحاولة تسوية خلافاتهما، وبعدها ستتحول التعريفات الجمركية المؤقتة إلى رسوم رسمية.

شهدت صادرات الصين من السيارات ارتفاعا في تموز (يوليو) الماضي مقارنة بنفس الشهر العام المنقضي، فيما تراجعت المبيعات الداخلية، بحسب تقرير صدر عن جمعية صناعية يوم الجمعة.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تمثل انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتقوض التعاون العالمي بشأن تغير المناخ.

وردا على ذلك، فتحت الصين تحقيقات في صادرات الكونياك الفرنسي ولحم الخنزير الأوروبي، فيما يخشى محللون من أن يتطور السجال إلى حرب تجارية ضارة اقتصاديا مع الاتحاد الأوروبي.