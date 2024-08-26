إيلاف من الرياض: في خطوة تعزز التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية، أعلنت شركة Oncoclínicas البرازيلية، الرائدة في علاج الأورام بأميركا اللاتينية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة الفيصلية السعودية.

يهدف هذا المشروع المشترك إلى إنشاء مركز متخصص لعلاج الأورام في المملكة العربية السعودية، مستندًا إلى نموذج الرعاية المتطور الذي تتبناه Oncoclínicas.



تتضمن الاتفاقية استثمارًا يتراوح بين 10 إلى 20 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث ستمتلك Oncoclínicas حصة 51 بالمئة من المشروع مقابل 49 بالمئة لمجموعة الفيصلية. وتتوقع Oncoclínicas أن تصل إيرادات المشروع إلى 550 مليون دولار بحلول السنة الخامسة، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب تصل إلى 150 مليون دولار.



يأتي هذا التعاون في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في قطاع الرعاية الصحية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية. يقدر حجم سوق علاج الأورام في المملكة بحوالى 3 مليارات دولار لعام 2024، مما يجعل هذا المشروع فرصة استراتيجية لكلا الطرفين.



من جانبه، أعرب رئيس مجموعة الفيصلية، الأمير محمد بن خالد الفيصل، عن تفاؤله بالشراكة، مؤكدًا أن الهدف هو تأسيس أفضل مركز خاص لعلاج السرطان في المنطقة، وتقديم علاجات متقدمة تسهم في إنقاذ الأرواح.



من المقرر أن تركز المنشأة الجديدة في الرياض على تقديم خدمات علاجية متطورة تشمل التشخيص والعلاج الكيميائي والإشعاعي، مما يسهم في تعزيز الرعاية الصحية لمرضى السرطان في المملكة.



تعد هذه الشراكة جزءًا من استراتيجية Oncoclínicas للتوسع الدولي، حيث تمتلك الشركة بالفعل شراكات بارزة مع مؤسسات عالمية في مجال علاج الأورام، مما يعزز من قدرتها على تقديم رعاية صحية متقدمة على المستوى العالمي.