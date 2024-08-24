إيلاف من مراكش: أعلنت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة، عن خطتها لحظر التلاعب بالأسعار كجزء من برنامجها الاقتصادي. هذا المقترح، الذي يتضمن إجراءات أخرى مثل إعفاءات ضريبية للعائلات ومشتري المنازل لأول مرة، أثار جدلاً واسعًا بين الخبراء والمحللين الاقتصاديين.

وقالت حملة هاريس في بيان إنه في حال انتخابها رئيسة، فإنها ستعمل مع الكونغرس لتقديم "أول حظر فيدرالي على التلاعب بأسعار المواد الغذائية والبقالة".

تسعى المقترحات إلى وضع "قواعد واضحة" لمنع الشركات الكبرى من تحقيق أرباح "مفرطة" من المواد الغذائية والبقالة، وتعزيز السلطات التنظيمية على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية لمعاقبة منتهكي القواعد.

ترامب: ضوابط سوفياتية

تعرّض المقترح لانتقادات حادة من قبل اقتصاديين ومحللين، الذين أشاروا إلى أن فرض حظر فيدرالي على التلاعب بالأسعار قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مُلحقًا الضرر بالمستهلكين بدلًا من مساعدتهم.

في حين أثارت المقترحات رد فعل عنيف من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي يخوض الانتخابات ضد هاريس في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

واتهم ترامب هاريس بأنها ترغب في "فرض ضوابط على الأسعار على الطريقة السوفياتية".

حجة سياسية

ساهم ارتفاع التضخم العالمي مع انتهاء جائحة كوفيد في ارتفاع حاد في تكلفة السلع اليومية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وانخفض التضخم الاستهلاكي بشكل كبير منذ أن بلغ ذروته عند أكثر من تسعة في المئة في عام 2022.

لكن ما زال الأميركيون يعانون من زيادة الأسعار إجمالا بأكثر من 20 بالمئة منذ تولى جو بايدن منصبه، وفقا لبيانات وزارة العمل الأميركية.

مع ذلك، قال كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في أكسفورد إيكونوميكس راين سويت إن "قليلا جدا" من هذه الزيادة يرجع إلى التلاعب بالأسعار.

بدلا من ذلك، يشير سويت إلى صدمة العرض التي غذتها الجائحة، وزيادة الطلب على السلع والخدمات التي حفزها - جزئيا - الدعم الفيدرالي السخي للأسر أثناء الجائحة.

وقال غاري هوفباور، وهو زميل أول غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي "ما يفعله هذا التلاعب بالأسعار هو تحويل اللوم من إدارة بايدن التي كانت هاريس جزءا منها، إلى الشركات".

وأضاف "هذه حجة سياسية ناجحة إلى حد كبير، لا أساس اقتصاديا لها".

وتعد تجارة التجزئة صعبة بشكل خاص، كون هوامش الربح فيها محدودة، على النقيض تماما من قطاعات ذات هامش ربحية أعلى مثل التكنولوجيا.

وتساءل الرئيس التنفيذي لشركة تارغيت براين كورنيل، في مقابلة مع "سي إن بي سي" الأربعاء تناولت خطط هاريس لحظر التلاعب بالأسعار "هل هناك مساحة أكثر تنافسية من تجارة التجزئة؟".

وأضاف "إنها مساحة تنافسية للغاية، ونحن نقدم القيمة التي يبحث عنها المستهلكون".



ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تكاليف المعيشة، فهذا يبدو صعب التصديق.

وقال سويت من اكسفورد إيكونوميكس "يرى الناس أن أسعار البنزين أعلى مما كانت عليه قبل بضع سنوات، وستكون أسعار المواد الغذائية أعلى مما كانت عليه قبل بضع سنوات".

وأضاف "لكننا لن نعود إلى الأسعار التي رأيناها قبل الوباء"، لأن تخفيف التضخم لا يؤدي إلى انخفاض أسعار الملصقات في متجر البقالة.

بدلا من ذلك، عندما ترتفع الأجور بشكل أسرع من التضخم- كما كانت الحال منذ أكثر من عام ــ تنخفض تكلفة هذه المواد نسبة إلى الأجور بمرور الوقت. ولكنها عملية بطيئة.

ويبدو الاحتياطي الفيدرالي واثقا بشكل متزايد بأنه سيفوز في معركته لجهة خفض التضخم إلى هدفه المعلن منذ فترة طويلة بـ 2 بالمئة.

والجمعة، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي جيروم باول أن "الوقت حان" للشروع في خفض معدلات الفائدة، مشيرا إلى أن "ثقته ازدادت" بأن معركة مكافحة التضخم على الطريق الصحيح.

ولاحظ سويت أن "هناك أدلة واضحة على أن قوة تسعير الشركات بدأت تتضاءل".

وأضاف "أعتقد أنه بمرور الوقت، ومع عودة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي، فإن الحديث عن التلاعب بالأسعار سيبدأ بالتلاشي".