برلين: قالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الجمعة، إنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمان ومدينة أربيل في العراق في 27 آب (أغسطس).

وأوضحت المجموعة أنها ستستخدم مسار شماليا في المجال الجوي العراقي بالنسبة للرحلات المتجهة إلى أربيل.

وأضافت المجموعة أنها تمدد تعليق الرحلات إلى تل أبيب وطهران حتى الثاني من أيلول (سبتمبر)، في حين ستواصل تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 30 أيلول (سبتمبر).

يشار إلى أن مجموعة لوفتهانزا تضم أيضا شركات "سويس إنترناشونال إير لاينز" و"أوستريان إير لاينز" و"يورووينغز".

وكانت المجموعة علقت رحلاتها إلى بيروت في الثلاثين من تموز (يوليو) الماضي كإجراء احترازي في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله، إثر سقوط قتلى بقصف على بلدة في هضبة الجولان المحتلة، ثم قيام إسرائيل باغتيال القيادي في الحزب اللبناني فؤاد شكر في بيروت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.