إيلاف من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل لاتفاق تجاري مع الصين خلال المفاوضات التجارية الجارية في لندن.

وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إن الاتفاق بانتظار موافقته والرئيس الصيني شي جين بينغ.

"سنحصل على رسوم جمركية إجمالية تبلغ 55% والصين تحصل على 10%، وسيتم توريد المعادن النادرة من الصين مقدما"، بحسب ترامب.

"ستورد الصين أي معادن نادرة ضرورية، بشكل مسبق. وبالمثل، سنوفر للصين ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك السماح للطلاب الصينيين بالتسجيل في كلياتنا وجامعاتنا (وهو أمر لطالما أيدته)"، بحسب ترامب.

ووصف ترامب العلاقة مع الصين بعد الاتفاق بأنها "علاقة ممتازة!".



