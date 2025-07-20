إيلاف من نيويورك: في عالم الاقتصاد يطلقون عليها "الفضيحة الرائعة"، فقد وقعت اللحظة الجنونية التي دفعت شركة البيانات إلى دائرة الضوء العالمية في حفل موسيقي لكولدبلاي بالقرب من بوسطن يوم الأربعاء، عندما رصدت الكاميرا للرئيس التنفيذي لشركة أسترونومر، ويدعى آندي بايرون وهو يعانق رئيسة الموارد البشرية في الشركة، كريستين كابوت.

Coldplay puts CEO of Astronomer and Head of HR on jumbotron looking cozy during their concert. pic.twitter.com/yuy2R5FAEc — Buzzing Pop (@BuzzingPop) July 17, 2025

وبعد ظهورهما على الشاشة الكبيرة، حاول الثنائي المذعور بشكل واضح التهرب من الكاميرا، مما دفع كريس مارتن، قائد فرقة كولدبلاي، إلى القول بأنهما "كانا على علاقة غرامية أو أنهما خجولان للغاية".

انتشر المقطع عالميًا بصورة جنونية وأثار موجةً من الميمات والتحقيقات على الإنترنت. حتى العلامات التجارية الكبرى، مثل نتفليكس، استغلت فرصة الانتشار الفيروسي الجنوبي للمقطع حول العالم.

ووصف رايان ماكورميك، المؤسس المشارك لشركة جولدمان ماكورميك للعلاقات العامة في نيويورك، الأمر بأنه "نعمة كبيرة".

دعاية مجانية تساوي مليارات الدولارات

وقال ماكورميك لبيزنس انسايدر BI: "الجانب المشرق الحقيقي هو أنه إذا كانت هذه الشركة تفعل شيئًا مبتكرًا حقًا وتفعل شيئًا رائدًا حقًا، فإن احتمال العثور عليها قد زاد بشكل كبير، أي أنها حصلت على دعاية مجانية لم يسبق لها مثيل".

على المدى القصير، أصبحت هذه الأفلام مثار جدل، لكن الناس سينظرون إليها بطريقة لم يسبق لها مثيل. أعتقد أنها ستنجح على الأرجح.

في بيان صدر يوم الجمعة، قالت شركة أسترونومر إنه "من المتوقع أن يُرسي قادتها معايير السلوك والمساءلة"، وأنها فتحت "تحقيقًا رسميًا" في الحادثة. وأضافت أن بايرون مُنح إجازة. ويوم السبت، أعلنت الشركة استقالة المدير التنفيذي. وقال ماكورميك إن رحيل بايرون من شأنه أن يخلق مسافة بين الدراما الفيروسية والشركة.

أعتقد أنهم اتخذوا القرار الصائب. فعلوا ما يجب فعله، وهو قرار ربما كان صعبًا، كما قال ماكورميك. "لو كنتُ مستثمرًا أو موظفًا في تلك الشركة، لشعرتُ بثقة كبيرة."

واستغلت الشركة أيضًا بيانها الصادر يوم السبت للفت الانتباه إلى عملها.

حيث جاء في البيان :"قبل هذا الأسبوع، كنا معروفين برواد في مجال عمليات البيانات، في حين أن الوعي بشركتنا قد تغير بين عشية وضحاها، إلا أن منتجنا وعملنا لعملائنا لم يتغيرا."

وقال مايك فاهي، مؤسس شركة فاهي للاتصالات والرئيس التنفيذي لها، لـ BI إن هذا أظهر أن الشركة تبذل "جهدًا متضافرًا لإعادة توجيه السرد إلى حيث يكون مناسبًا".

محط أنظار العالم.. بالصدفة

وقال إن "أسترونومر تقاتل من أجل العودة إلى الواجهة، وتعمل على تعزيز مكانة عروضها وتجربة عملائها الشاملة باعتبارها قوية وموثوقة"، مضيفًا أن الشركة "أصبحت الآن محط أنظار أكثر من أي وقت مضى".

لكن الشركة التي يقع مقرها في نيويورك ظلت صامتة في البداية بينما اكتسبت عاصفة وسائل التواصل الاجتماعي قوة وغمر المستخدمون قنواتها بالتعليقات، وهو ما قال فاهي إنه كان خطأ.

قال عن إعلان "أسترونومر" يوم الجمعة: "تأخر توقيت البيان بشكل ملحوظ. أدى غياب التواصل الرسمي إلى فراغٍ سريعٍ ملأته الشائعات والتصريحات الكاذبة والميمات التي انتشرت على نطاقٍ واسعٍ على وسائل التواصل الاجتماعي".

انتشر على نطاق واسع منشورٌ تضمن رسالة اعتذارٍ مزيفة منسوبة إلى بايرون، تضمنت كلماتٍ من أغنيةٍ لفرقة كولدبلاي. ساد الاعتقاد على نطاقٍ واسع بأنها حقيقية، وجرى تفنيدها بلا هوادة على الإنترنت. والحقيقة أن بايرون لم يُدلِ بأي تصريح، وأن "التقارير التي تزعم خلاف ذلك جميعها غير صحيحة".

الشركة ارتكبت نفس الخطأ

قالت كريستي بيهل، مؤسسة شركة ميديا ماينفيلد والرئيسة التنفيذية لها، إن الشركة ارتكبت نفس الخطأ الذي ارتكبه الثنائي في "كاميرا القبلة".

وتابعت بيهل: "إن رد فعلهم على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي هو نفسه رد فعل الشخصين المعنيين. عندما صوّبت الكاميرا عليهما، ليقوما بالاختباء".

الانطباع الأول مهم جدًا. وقد سمحت الشركة بأن يكون الانطباع الأول من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والغرباء.

وأشارت ديدري لاتور، مؤسسة شركة ريبيليس كوميونيكيشنز، إلى أن الشركة أخطأت في صمتها الأولي.

قالت: "هذا أسوأ شكل من أشكال سوء السلوك في العلاقات العامة يُمكن أن تراه من شركة. إنهم يسمحون لهذا البيان المُصاغ بشكلٍ مُريع، والذي يُلقي باللوم على كولدبلاي وآخرين، بالانتشار في السوق".

وأضافت أن الوضع "كان من السهل إصلاحه" وأنه كان ينبغي إرسال مذكرة داخلية إلى الموظفين لمعالجة الحادث.