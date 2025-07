إيلاف من نيويورك: في عالم الاقتصاد يطلقون عليها "الفضيحة الرائعة"، فقد وقعت اللحظة الجنونية التي دفعت شركة البيانات إلى دائرة الضوء العالمية في حفل موسيقي لكولدبلاي بالقرب من بوسطن يوم الأربعاء، عندما رصدت الكاميرا للرئيس التنفيذي لشركة أسترونومر، ويدعى آندي بايرون وهو يعانق رئيسة الموارد البشرية في الشركة، كريستين كابوت.

Coldplay puts CEO of Astronomer and Head of HR on jumbotron looking cozy during their concert. pic.twitter.com/yuy2R5FAEc