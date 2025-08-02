وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس، أمراً تنفيذياً يفرض رسوماً جمركية تتراوح بين 10 و41 في المئة على الواردات الأمريكية من عشرات الدول والمواقع الأجنبية، ستدخل حيز التنفيذ في السابع من أغسطس/آب 2025، باستثناء كندا التي ستطبّق عليها اليوم.

وتعني الرسوم الجمركية أن الشركات التي ستجلب السلع الأجنبية إلى الولايات المتحدة ستضطر إلى دفع ضرائب للحكومة، ويقول الخبراء إن هذه الشركات قد تمرر التكاليف إلى المستهلكين.

وحُدّدت هذه الرسوم بنسبة 25 في المئة على صادرات الهند المتجهة إلى الولايات المتحدة و20 في المئة على صادرات تايوان و30 في المئة على صادرات جنوب أفريقيا.

وقال رئيس تايوان، لاي تشينغ تي، الجمعة إن معدل الرسوم الجمركية الجديد البالغ 20 في المئة الذي فرضته إدارة ترامب على السلع المستوردة من الجزيرة "مؤقت"، وتتوقع الحكومة التفاوض على رقم أقل.

وصرّح لاي تشينغ تي في مؤتمر صحفي، قائلاً: "لم يكن معدل الرسوم الجمركية هدفاً لتايوان منذ البداية. سنواصل المفاوضات ونسعى جاهدين للتوصل إلى معدل أكثر ملاءمة لتايوان".

وقال مسؤول أمريكي إن تصريح لاي بأن المفاوضات مستمرة كان "دقيقاً".

"أشعر بخيبة أمل"

ورغم أن معدل الـ 20 في المئة الخاص بالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على تايوان أقل من معدل 32 في المئة الذي هددت واشنطن بفرضه في أبريل/نيسان الماضي، إلا أنه يتجاوز بشكل ملحوظ معدلات 15في المئة المعلنة لليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.

كما وقّع ترامب، يوم الخميس، أمراً تنفيذياً برفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 في المئة إلى 35 في المئة، وفقاً لما ذكره البيت الأبيض.

وقال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني إنه "يشعر بخيبة أمل"، لكن معظم السلع الكندية معفاة بموجب اتفاقية سابقة، في إشارة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وقال كارني، في بيان، إن حكومته ستركّز على "بناء كندا قوية" ردّاً على الرسوم الجمركية الجديدة، من خلال الاستثمار وتنويع أسواق التصدير.

وتم تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على المكسيك لمدة 90 يوماً آخر، لكن البرازيل تواجه ضريبة بنسبة 50 في المئة.

الدول العربية

أما بالنسبة للدول العربية فكانت الرسوم الجمركية لبعض الدول كالتالي:

الأردن: 15 في المئة

تونس : 25 في المئة

الجزائر وليبيا: 30 في المئة

العراق: 35 في المئة

سوريا: 41 في المئة

وأعلن ترامب عن خطته للرسوم الجمركية لأول مرة في أبريل/نيسان الماضي، ما أثار فوضى في الاقتصاد العالمي. ثم أرجأها لاحقاً حتى تتمكن الدول، بما فيها المملكة المتحدة، من التفاوض على صفقات.

وبشكل عام، تعد نسب هذه الرسوم أقل حدة من تلك التي هدد بها الرئيس الأمريكي في أبريل/نيسان الماضي.