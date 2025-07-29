إيلاف من الرياض: أعلنت "مجموعة MBC" عن شراكة استراتيجية مع منصة نتفليكس، في خطوة إقليمية هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتيح للمشتركين الوصول إلى مكتبة نتفليكس وخدمة "شاهد" ضمن اشتراك واحد عبر جهاز البث الرقمي MBCNOW.

ويجمع هذا التحالف بين خدمات البث التقليدية والرقمية، إذ يتيح جهاز MBCNOW للمستخدمين مشاهدة محتوى "شاهد" وبرامج نتفليكس إضافة إلى قنوات MBC التلفزيونية، ما يوفر باقة موحدة تستهدف تلبية أذواق المشاهدين في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية.

وقال فضل زهر الدين، مدير الإعلام الناشئ والمدمج في مجموعة MBC، إن هذه الشراكة "تجمع بين عملاقين في مجال البث تحت سقف واحد لتقديم تجربة ترفيهية فريدة".

وأضاف بانو تشادها، مدير التوزيع والمنتجات التلفزيونية في المجموعة، أن الخطوة تمثل "توسيعًا لخدمات البث في المنطقة، وتقديم محتوى عربي وعالمي بمواصفات عالية عبر اشتراك واحد".

من جهته، أوضح محمد القريشي، رئيس تطوير الأعمال والشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في نتفليكس، أن التعاون "يوفر للجمهور وصولًا سهلاً إلى مكتبة المنصة الكاملة من الأفلام والمسلسلات والبرامج الوثائقية ومحتوى الأطفال".

وأُطلقت خدمة MBCNOW في شباط (فبراير) 2025 بهدف دمج المشاهدة التلفزيونية التقليدية بالبث عبر الإنترنت، وتضم قنوات MBC ومكتبة "شاهد". وتتيح الباقة الجديدة "شاهد ونتفليكس" للمشتركين الاستفادة من خصم يزيد على 21% مقارنة بالاشتراك المنفصل في كل منصة.