إيلاف من الرباط: دفعت ثلاث شركات اتصالات مغربية ما مجموعه 2.1 مليار درهم (نحو 210 مليون دولار)، مقابل حصولها على تراخيص استغلال شبكات الجيل الخامس (5G)، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في بيان لها مساء الجمعة.

ويكشف بيان الوكالة، التي تعتبر هيئة حكومية لتقنين خدمات الفاعلين، أن شركة "اتصالات المغرب" حصلت على طيف ترددي بسعة 120 ميغاهرتز مقابل 900 مليون درهم (حوالي 90 مليون دولار)، بينما نالت كل من "ميديتل تيليكوم" (أورنج) و"وانا كوربوريت" (إنوي) حزمة ترددات بسعة 70 ميغاهرتز، مقابل 600 مليون درهم (نحو 60 مليون دولار) لكل شركة.

ويُرتقب أن تلتزم الشركات الثلاث بتغطية 45% من الساكنة على الأقل بحلول عام 2026، على أن تتوسع التغطية لتشمل 85% من المواطنين مع نهاية عام 2030، في خطوة توصف بأنها أساسية لتسريع وتيرة التحول الرقمي بالمغرب.

وصادقت الحكومة المغربية على منح تراخيص لإحداث واستغلال شبكات تستعمل تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، لفائدة ثلاث شركات اتصالات وطنية، مقابل مبالغ مالية إجمالية بلغت 2.1 مليار درهم، (210 ملايين دولار).

وجاءت المصادقة عقب اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الذي اعتمد التقرير المتعلق بنتائج طلبات العروض، وأفضى إلى اختيار كل من اتصالات المغرب، وميديتل تيليكوم (أورنج)، ووانا كوربوريت (إنوي)، بناء على تقييم شمِل قدراتها الاستثمارية، ومستوى الالتزام بتوسيع التغطية، وجودة الخدمة.

وحصلت "اتصالات المغرب" على أعلى تردد مرخص، فيما حصلت "ميديتل تيليكوم" و"وانا كوربوريت" على 70 ميغاهرتز لكل منهما.

وتعهدت الشركات الثلاث، في إطار التزاماتها، بتغطية شبكة الجيل الخامس، التي تمثل تحولاً تكنولوجياً كبيراً يُرتقب أن يدعم التحول الرقمي، وتطوير خدمات رقمية جديدة ذات بُعد اقتصادي واستثماري.