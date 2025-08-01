

إيلاف من واشنطن: في خطوة اعتُبرت تصعيدًا تجاريًا غير مسبوق، أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت فرض رسوم جمركية مرتفعة على عدد كبير من الدول، من بينها دول عربية.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض أن الرسوم على سوريا ستبلغ 41%، وعلى العراق 35%، فيما فُرضت نسب 30% على كل من ليبيا والجزائر، و25% على تونس، و15% على الأردن.

ويأتي هذا التحرك بعد توقيع ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع الرسوم على السلع الكندية من 25% إلى 35%، اعتبارًا من الأول من أغسطس، في إطار ما أسماه "إعادة التوازن التجاري القائم على المعاملة بالمثل"، وفقًا لما نقله البيان الصادر عن البيت الأبيض.

وأكدت الإدارة الأميركية أن الرسوم الجديدة تشمل أيضًا دولًا مثل إسرائيل، تركيا، فنزويلا، والكاميرون بنسبة 15%، بينما فُرضت رسوم بنسبة 30% على جنوب إفريقيا، و39% على سويسرا، و19% على باكستان، و20% على بنغلاديش.

وكان ترامب قد كتب على منصته "تروث سوشيال" الأربعاء الماضي: "الموعد النهائي في 1 أغسطس هو 1 أغسطس، ثابت ولن يُمدد. يوم عظيم لأميركا!!!"، في إشارة إلى رفضه أي تأجيل جديد كما حدث مرتين سابقتين منذ إطلاق هذه الحملة الجمركية في 2 أبريل الماضي.

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، اتخذ ترامب سلسلة من الخطوات التصعيدية، شملت إصدار أوامر تنفيذية بفرض رسوم بنسبة 50% على البرازيل، بالإضافة إلى فرض رسوم جديدة على منتجات النحاس شبه المصنعة، وإلغاء الإعفاءات الجمركية على الطرود الواردة من الخارج ذات القيمة المنخفضة.

القرارات، التي اتخذت على نحو متسارع، أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط التجارية العالمية، وسط تساؤلات متزايدة عن التداعيات المحتملة على سلاسل التوريد والاقتصادات الناشئة، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

