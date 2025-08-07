إيلاف من الرباط: يدخل المغرب رسميًا مجال صناعة الطائرات الصديقة للبيئة، ذات الإقلاع والنزول العمودي، عبر اتفاق استراتيجي مع شركة بريطانية رائدة في هذا القطاع، ما يرسّخ موقع المملكة كمركز إقليمي في سلاسل التوريد العالمية لصناعات الطيران المتقدمة.

وبحسب موقع "لارازون" الاسباني، المختص في نقل الأخبار العسكرية، ستتولى منشأة صناعية متطورة بالقرب من الدار البيضاء تصنيع الهيكل الكامل لطائرة VX4 الكهربائية الهجينة، المخصصة للاستخدامين المدني والعسكري. كاشفا عن توقيع شركة "Vertical Aerospace" البريطانية لإتفاقية شراكة طويلة الأمد مع شركة "Aciturri Aerostructures"، الاسبانية، التي تتخذ من المغرب أحد مواقعها الصناعية، لتصنيع المكونات الرئيسية لطائرة VX4، في خطوة تعكس تنامي حضور المملكة ضمن الصناعات المستقبلية للطيران.

وبموجب الاتفاق، ستتولى "أسيتوري" تصميم وتوريد الهيكل الكامل للطائرة، بما يشمل الجناح، والجسم، وقاعدة العجلات، وذلك ضمن مرحلة ما قبل الإنتاج، على أن تشمل لاحقًا النسخ التجارية بعد الحصول على التراخيص والشهادات الفنية اللازمة.

وتندرج هذه الشراكة ضمن استراتيجية "Vertical" العالمية، المعروفة باسم "Flightpath 2030"، التي تهدف إلى تعزيز شبكة الشركاء الصناعيين وضمان استدامة سلاسل الإمداد، في وقت يشهد فيه قطاع الطيران العمودي الكهربائي (eVTOL) تنافسًا متزايدًا على المستوى الدولي.

وكانت "أسيتوري" قد عزّزت وجودها في السوق المغربية في سبتمبر2023، عقب استحواذها على شركة "GOAM Industrie"، المتخصصة في تصنيع مكونات محركات الطائرات عالية الدقة، والواقعة في ضواحي مدينة الدار البيضاء.

ومن المتوقع أن تتحول هذه المنشأة إلى قاعدة إنتاجية محورية لصالح طائرة VX4، التي تمثل أحد أحدث نماذج النقل الجوي الحضري منخفض الانبعاثات.

وتتمتع الشركة الإسبانية بخبرة صناعية تزيد على خمسين عامًا، إذ سبق أن شاركت في برامج استراتيجية لصالح شركات كبرى مثل "إيرباص" و"بوينغ" و"إمبراير"، كما انخرطت أخيرا في مشاريع تطوير الطائرات العمودية الكهربائية مع شركتي "Eve Air Mobility" و"Lilium".

وأكدت شركة "Vertical Aerospace" أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لتوسيع شراكاتها، لا سيما مع شركة "Honeywell"،وبعد نجاح تجارب طيران بين مطارات متعددة، ما يعزز موقع طراز VX4 كمنافس واعد في قطاع النقل الجوي الكهربائي.

ويُرتقب أن تُساهم هذه الشراكة في دعم جهود المغرب لتطوير منظومة صناعية متقدمة في مجال الطيران، وجذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي على حلول التنقل الجوي المستدام، والتوجه الدولي نحو تقنيات الطيران النظيف.