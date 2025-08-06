إيلاف من نيويورك: في ترتيب مثير للمليارديرات، تخطى مارك زوكربيرغ ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، رسميًا مؤسس أمازون جيف بيزوس ليصبح ثاني أغنى شخص على هذا الكوكب، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

اعتبارًا من يوم الأربعاء، بلغت ثروة زوكربيرج الصافية 225 مليار دولار ، متفوقةً بفارق ضئيل على بيزوس الذي بلغت ثروته 223 مليار دولار . ولا يزال إيلون ماسك في المركز الأول ، بثروة ضخمة تبلغ 370 مليار دولار.

لكن الأمر لا يقتصر على التباهي فحسب، بل يُظهر كيف تُعيد معنويات المستثمرين، وتقلبات قطاع التكنولوجيا، والتنافس على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، تشكيل ثروات الأفراد ومستقبل الاقتصاد الرقمي.

أهمية قوائم الثراء في حياة المليارديرات؟

هذا التحول الأخير في التسلسل الهرمي المالي لشركات التكنولوجيا ليس مجرد تحديث لنتائج أعمال أصحاب الثروات الطائلة، بل يُشير إلى ثقة عميقة في استراتيجية ميتا الحالية، لا سيما في مجالي الذكاء الاصطناعي والإعلان الرقمي. فهذه القطاعات لا تُعيد تشكيل كيفية استخدامنا للإنترنت فحسب، بل تُحدد أيضًا أين تضع وول ستريت أكبر استثماراتها.

وقد شهد ماسك وبيزوس ولاري إليسون ، مؤسس أوراكل، انخفاضًا في صافي ثرواتهم هذا العام، حقق زوكربيرغ مكاسب هائلة بلغت 17.3 مليار دولار منذ يناير (كانون الثاني) 2025، ويعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع سعر سهم ميتا. وبحصة شخصية تبلغ حوالي 13% في ميتا، فإن ثروة زوكربيرغ مرتبطة بأداء الشركة في السوق، وهو رهان يؤتي ثماره الآن.

الذكاء الاصطناعي ودولارات الإعلانات

لماذا تزدهر ميتا بينما يعاني الآخرون؟ في الربع الأول من عام 2025، أعلنت ميتا عن إيرادات بلغت 42.3 مليار دولار، مسجلةً زيادةً قويةً بنسبة 16%، بينما ارتفع صافي الدخل بنسبة 35% ليصل إلى 16.6 مليار دولار. يكمن سر النجاح في أدوات الإعلانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي عززت تحسين عرض الإعلانات وتسعيرها، مما منح ميتا أفضليةً واضحةً في التسويق الرقمي.

تعمل هذه الأدوات بهدوء على إحداث ثورة في كيفية وصول العلامات التجارية إلى العملاء، ويشتريها المستثمرون. ارتفع سهم ميتا بنسبة 9% تقريبًا منذ بداية العام، ليغلق يوم الأربعاء عند 635.50 دولارًا للسهم، مما يعكس صحته المالية وإمكاناته المستقبلية.

بيزوس، الذي لا يزال أكبر مساهم فردي في أمازون بحصته البالغة 926 مليون سهم ، لم يشهد نفس الأداء العام. ورغم أن أمازون لا تزال شركة رائدة في مجال الحوسبة السحابية والخدمات اللوجستية، إلا أن سهمها انخفض بنسبة 8.33% في عام 2025 وأغلق عند 201.12 دولارًا للسهم.

حققت أمازون نموًا ملحوظًا بنسبة 9% في صافي مبيعاتها في الربع الأخير، محققةً 155.7 مليار دولار أمريكي، مع ارتفاع إيرادات خدمات أمازون ويب (AWS) بنسبة 17% لتصل إلى 29.3 مليار دولار أمريكي. إلا أن ارتفاع التكاليف والرسوم الجمركية وضغوط هامش الربح حدّت من تحقيق مكاسب أكبر، مما جعل المستثمرين أكثر حذرًا، على الأقل على المدى القصير.

رغم ذلك، لا تزال رهانات أمازون طويلة الأجل على الخدمات اللوجستية العالمية والتجارة الإلكترونية والبنية التحتية السحابية تمنحها أفضليةً في تجارة التجزئة الرقمية وحوسبة المؤسسات. لكن في الوقت الحالي، يستمتع زوكربيرغ باهتمام السوق.

مؤشر المليارديرات هو مقياس للتكنولوجيا

تصنيفات المليارديرات هذه ليست مجرد لوحة نتائج سهلة، بل تعكس اتجاهات السوق الأوسع، لا سيما فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الإعلانات، وشغف المستثمرين بالابتكار. عندما تتغير ثروات المليارات، فإن ذلك يعكس سرعة تحول الأسواق، والروايات التي يقتنع بها المستثمرون.

إنها أيضًا إشارة إلى أن رؤية زوكربيرج لمستقبل ميتا، المتمحورة حول الذكاء الاصطناعي، والاهتمام المُدر للدخل، وربما حتى عالم الميتا في المدى البعيد، تكتسب زخمًا مجددًا بعد سنوات من الاضطراب والتشكيك. في الوقت نفسه، لا يزال إيلون ماسك في الصدارة بفارق كبير، حتى بعد خسارته 62.2 مليار دولار في عام 2025. وهذا يُذكرنا بأن شركتي تيسلا وسبيس إكس لا تزالان تستحوذان على اهتمام السوق، حتى عندما لا يتعاون سوق الأسهم بشكل كامل.

السباق لم ينته بعد

يُظهر صعود زوكربيرج إلى المركز الثاني مدى سرعة انقلاب موازين التكنولوجيا. ويُعزى صعوده إلى الابتكار الاستراتيجي وثقة المستثمرين بدور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الحياة الرقمية. إلا أن هذه القائمة بعيدة كل البعد عن الثبات.

مع بدء موسم الأرباح على قدم وساق، وتدشين ابتكارات الذكاء الاصطناعي بسرعة، وتزايد الضغوط التنظيمية، فإن التحول التالي قد يأتي بنفس السرعة.

ومع ذلك، في الوقت الراهن، يظل مارك زوكربيرغ هو الرجل الذي يجب مراقبته، ليس فقط بسبب حسابه المصرفي، ولكن أيضًا بسبب ما يكشفه نجاح ميتا عن المستقبل.

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أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن موقع hola.com