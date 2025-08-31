إيلاف من روما: يُعد شارع فيا دي تريبيونالي أحد أكثر شوارع نابولي ازدحامًا، يزخر بالمطاعم والمتاجر. وفي أحد أزقته الجانبية، ينتصب تمثال برونزي لبولشينيلا، المحتال الذي لطالما جسّد الصورة الذهنية للمدينة. في موسم الذروة (السياحيى)، قد تمتد الطوابير لنصف كيلومتر، بينما يسعى السياح وراء طقوس نابولي القديمة لجلب الحظ السعيد.

كل هذا يحدث على الرغم من أن السكان المحليين في نابولي يعرفون أن هذا التقليد مزيف، الأمر الذي يؤكد أن حالة الهوس السياحي تجتاح العالم، وعدد الأشخاص الذين ينتقلون ويسافرون إلى دول أخرى أصبح في ارتفاع جنوني مقارنة بأي أزمن سابقة.

شُيّد تمثال بولشينيلا في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وتجاهله سكان نابولي إلى حد كبير. في السنوات الأخيرة فقط، اكتشفه المؤثرون، ونسجوا له قصةً فولكلورية، وفجأةً لم يعد يشعر أي سائح بأن رحلته إلى نابولي مكتملة بدونه. والنتيجة تقليدٌ "محلي" متناقض، خالٍ من السكان المحليين - ومثالٌ واضحٌ على ما تُلحقه السياحة المفرطة بالمدن الإيطالية.

نابولي تموت من فرط الهجمات السياحية

قال عالم الاجتماع والناشط فرانشيسكو كاليتشيا، الذي يعيش ويعمل في حي سانيتا، وهو حي شعبي: "اندثر المركز التاريخي لنابولي. لم تعد هذه الشوارع أحياءً. لم يبقَ فيها نابوليون، ولم يبق فيها حياة حقيقية. لقد أصبحت ملاعب، ومراكز تسوق مفتوحة".

بينما كان يحتسي قهوته في شارع فوريا، خارج منطقة الجذب السياحي مباشرةً، لاحظ رجلاً عاري الصدر يمرّ متمهلاً، يجرّ حقيبة سفره في منتصف الشارع. قال كاليتشيا، وهو ينظر إلى الرجل الذي يقطع الشارع: "المشكلة هي أن هذا النوع من السياحة لا يُدار ولا يُسيطر عليه".

تُعاني العديد من المدن الإيطالية من نفس الضغوط. لكن نابولي - بتاريخها المتشابك وسكانها الصريحين - تُقدم حالةً مميزةً تُجسّد هذه التجربة.

يزعم الناشطون والعمال والخبراء والسياسيون المحليون أن السياحة المفرطة تعمل على تفريغ نسيج المدينة - وفي حين يتم الترويج لها في كثير من الأحيان كمصدر للمال والوظائف، فإنهم يقولون إنها تثري الأثرياء في الغالب بدلاً من ذلك.

ندرة السكن بسبب الهجمات السياحية

إن إحدى الطرق الرئيسية التي تساهم بها السياحة في إعادة تشكيل مدينة نابولي هي من خلال تأثيرها على الإسكان.

قالت كيارا كابريتي، عضو مجلس البلدية وعضو جمعية ريستا أبيتانتي التي تدافع عن الحق في السكن، بينما كانت تبحث عن طاولة مجانية في ساحة سان دومينيكو المزدحمة بالسياح: "لقد شهدت الإيجارات قصيرة الأجل نموًا كبيرًا في نابولي، تمامًا كما هو الحال في المدن الإيطالية الأخرى".

في بعض الأحياء الشعبية، يوجد نُزُل واحد لكل ثلاثة منازل. يقول إيفان أفيلا، خريج تخطيط حضري محلي: "لو كان هذا يحدث في الأحياء الأكثر ثراءً، لكان السكان المحليون قد يتحملون ارتفاع الإيجارات والتكاليف". ويضيف: "لكن في الأحياء الأكثر فقرًا، يكون التأثير أشد وطأة. فالمنطقة لا تزال فقيرة، لكنها الآن أصبحت وجهة سياحية أيضًا".

النتيجة هي تهجير السكان. وصرح كابريتي قائلاً: "شهدنا زيادة ملحوظة في عمليات الإخلاء". جوزيبي جيجليو، مرشد سياحي في نابولي، هو واحد من بين العديد من الأشخاص الذين تم طردهم بسبب طفرة المبيت والإفطار.

في عام 2023، أخبره مالك العقار أنه سيحوّل الشقة إلى مشروع تجاري مدعوم من أموال الدولة لتحفيز الاستثمار في جنوب إيطاليا. بدا للمالك أن إخلاء جيجليو وتحويل الشقة إلى إيجار قصير الأجل أسهل وأكثر ربحية.

قبل انتهاء فترة إخطاره، استيقظ جيليو في أحد الأيام ليجد العمال يقومون بالفعل بتمزيق أنابيب الغاز في الغرفة المجاورة.

"فقدت كل شيء، وانتهى بي الأمرُ بالعيش مع أصدقائي، وقطتي معي، حتى أتمكن من الانتقال إلى مكان آخر. لفترة من الوقت، كنت أعيش في الشارع حرفيًا"، روى ذلك عبر الهاتف قبل بدء نوبة عمله. لكن ما صدمه أكثر هو سرعة تحول المبنى بأكمله.

قال: "لا يزال هذا المبنى موطنًا لعائلات عاشت فيه لأجيال... لكن الكثير منهم يفتقرون للأدوات - المالية أو الثقافية - لمواجهة مثل هذه المواقف". وأضاف: "أربعة طوابق، شقتان في كل طابق، جميع الشقق في جانبي - الطوابق الأول والثاني والرابع - تم تحويلها إلى مساكن للإيجار قصير الأجل، أو نُزُل مع وجبة إفطار، أو سكن طلابي". "وبالتدريج، تم دفع السكان الدائمين واحدا تلو الآخر لإفساح المجال للسياح والمستأجرين المؤقتين."

عجوز لم تتمكن من العودة إلى منزلها بسبب الزحام!

سمعتُ ذات مرة عن امرأة نابولية مُسنة كانت تعيش في وسط المدينة ولم تستطع العودة إلى منزلها بسبب ازدحام الشوارع، هكذا قالت جايا بورتولانو، التي تعمل في مركز معلومات سياحي، شارحةً معاناة التعايش مع السياحة المفرطة. "سمعها سائح وهي تشكو، فقال لها إنها تعيش في المكان الخطأ".

قال كابريتي إن الضغط على قطاع الإسكان في نابولي شديد لدرجة أن مناقشات التخطيط الحضري المحلي تدور الآن حول الاستثمار في الجزء الشرقي من المدينة، المليء بالمناطق المهملة والمهجورة. والفكرة هي "استعادة قابلية العيش المفقودة في المركز التاريخي من خلال بناء المنطقة الشرقية" - أي من خلال نقل السكان من مركز المدينة لإفساح المجال للسياح.

ويرى أنصار ازدهار السياحة أن منصات مثل Airbnb يمكن أن تفيد أصحاب العقارات الصغيرة.

مع ذلك، في عام 2023، أشار أفيلا إلى أن ما يقرب من ثلثي مُضيفي Airbnb يمتلكون أكثر من عقار واحد، وأن أكبر خمسة مُضيفين يسيطرون على ما يقرب من 500 إعلان. وأشار إلى أن هذا يعني أن أكبر مُلاك العقارات هم شركات، وليسوا أفرادًا. وأضاف أنه حتى عندما يكون المُلاك أفرادًا، فإنهم غالبًا ما يكونون من مدن أغنى مثل روما أو ميلانو.

وقال كاليتشيا "لا يوجد إعادة توزيع للأموال محليا"، مضيفا أن نابولي تُستخدم كبطاقة بريدية لإيطاليا بينما تتدفق الأرباح شمالا أو إلى الخارج.

وأضاف أن من الأمثلة اللافتة للنظر مبنى سكني قديم في الساحة المركزية في ريوني سانيتا. رسمت شركة لافاتزا، عملاقة القهوة في تورينو، جدارية على واجهته، مزجت فيها بين اللهجة النابولية العامية وأسلوب فن الشارع الذي اشتهر في المدينة بفضل جداريات مشجعي كرة القدم، بل وأضافت رمز استجابة سريعة يربطها بموقع الشركة الإلكتروني.

هكذا أصبحت نابولي، كما يقول. "سوبر ماركت مفتوح لشركات شمال إيطاليا التي تأتي إلى هنا وتستولي على أجزاء من أحيائنا".

حاولت بعض المدن والمناطق الإيطالية تنظيم أزمة Airbnb، لكن المسؤولين المحليين يقولون إن قدراتهم محدودة بسبب غياب الدعم الوطني. في الواقع، يجادل المنتقدون بأن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لم تفعل سوى تفاقم الأمور.

قالت كابريتي، المنتمية لحزب المعارضة اليساري "قوة الشعب"، إن القوانين الجديدة تُسهل تجديد الشقق وتغيير استخدامها. وأشارت إلى قانون عام 2024 ، الذي روج له وزير البنية التحتية الحالي ماتيو سالفيني، والذي تضمن تدابير لتبسيط البناء والتخطيط الحضري.

الإيجارات قصيرة المدة

طعنت حكومة ميلوني أيضًا في قانونٍ في منطقة توسكانا شمال إيطاليا، يُجيز للإدارات البلدية، بالاتفاق مع المنطقة، تحديد المناطق التي يُمكنها فيها وضع قواعد وقيود على الإيجارات قصيرة الأجل. وجادلت الحكومة المركزية بأن هذا القانون يُقيّد حرية الأعمال والمنافسة.

قال كابريتي: "لا يوجد حتى الآن قانون وطني بشأن الإيجارات قصيرة الأجل، وهذا يُمثل مشكلةً واضحةً للحكومات المحلية"، مُضيفًا أن البلديات والمناطق لا تستطيع فعل الكثير. "لا يُمكن اتخاذ القرارات الحقيقية إلا على المستوى الوطني".

أكد جينارو أكامبورا، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض في مجلس مدينة نابولي، قائلاً: "نحتاج إلى قانون وطني يضع حدودًا". واقترح وضع خطط حضرية لتحديد نسبة قصوى للإيجارات قصيرة الأجل لمنع نزوح السكان.

المدن غير الأصيلة

ينجذب الزوار إلى نابولي وإيطاليا لما يرونه أصالةً - حياة شوارع نابضة بالحياة، وجداريات ملونة، وثقافة طعام أصيلة، ودفء أهلها. لكن مع ارتفاع أسعار السكن، تتآكل هذه الأصالة ذاتها.

يصف النقاد مركز المدينة التاريخي بشكل متزايد بأنه "متجر بطاطس مقلية في الهواء الطلق"، تعجّ به أكشاك تبيع وجبات خفيفة متطابقة تقريبًا. وتتكاثر سلاسل المطاعم العالمية، مما يدفع السكان المحليين إلى التساؤل عن عدد مطاعم البيتزا التي يمكن أن تتسع في شارع واحد.

في شارع توليدو، على مسافة 46 مترًا، لم يكن هناك سوى متجر واحد مرتبط بالأغذية في عام 2015. وبحلول عام 2023، أصبح هناك بالفعل خمسة متاجر - متجر واحد كل 9 أمتار،" كما قال أفيلا، في إشارة إلى أحد أكثر شوارع نابولي ازدحامًا.

أدى هذا الانتشار الواسع للمطاعم إلى تهجير معالم محلية مهمة. استُبدلت مكتبة بيرونتي في ساحة دانتي، حيث كانت أجيال من الطلاب تشتري كتبهم المدرسية، بحانة.

حاولت سلطات المدينة الحد من ازدهار المطاعم بالسماح بإنشاء مطاعم جديدة في حالات محددة فقط، كأن تقدم خدمات تتجاوز الطعام. وأوضح كابريتي أن النتيجة غير المقصودة هي أن "كل حانة تُطلق على نفسها الآن اسم حانة الكتب".

سياحة الطعام والمطاعم.. نفايات ومشكلات بيئية

كما أدى ازدهار سياحة الطعام إلى تفاقم تحديات إدارة النفايات طويلة الأمد. تتراكم عبوات الوجبات الجاهزة للاستخدام مرة واحدة في الشوارع، ويترك الزوار معظمها. واشتكى كابريتي قائلاً: "في العديد من الأحياء، أصبح من المستحيل الآن المشي دون أن تُزعجك رائحة القلي المستمرة".

يُمزّق هذا التحول النسيج الاجتماعي أيضًا. فقد دُفع مُشرّدو المدينة، الذين كانوا في السابق جزءًا لا يتجزأ من وسط نابولي، إلى أحياء أخرى.

في مراكز المدن، اختفت تقريبًا جميع المراحيض العامة، وهذه مشكلة حقيقية، أضاف باراتا. "يُجبر من يحتاج إلى دورة مياه على الذهاب إلى مقهى لتناول الطعام، أو قضاء حاجته في الشارع. يُدفع المرء إلى الاستهلاك الخاص لأن الخدمة العامة لم تعد متوفرة." وقال إن هذا المنطق يؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء.

يُطرد المشردون، أيضًا لأن وجودهم يُعتبر مزعجًا للسياح. يُطردون من المراكز التاريخية ولا تُمنح لهم أي شروط للبقاء. إذا لم تستطع حتى الاستلقاء على مقعد، فأنت مُجبر على الانتقال. ولكن هل حُلّت المشكلة؟ كلا، لقد نُقلت فقط إلى مكان آخر.

الصلاة من أجل التغيير

حتى الممارسات الدينية تتغير. فالكنائس التي كانت في السابق أماكن تجمع للسكان أصبحت الآن معالم سياحية، مما أبعد العبادة عن المركز التاريخي.

من الطبيعي أن تفقد دور العبادة الواقعة في مناطق أصبحت غير مستدامة اقتصاديًا مجتمعها المؤمن. وهذا لا يقتصر على نابولي فقط، كما يقول دومينيكو بيلوتي، أستاذ القانون الكنسي في جامعة ماجنا غراسيا في كاتانزارو.

قال إنه إذا اضطرت الأجيال الشابة للعيش بعيدًا عن أماكن عملهم بسبب صعوبة الوصول إلى مراكز المدن اقتصاديًا، فإن الكنائس والجمعيات الدينية ستضطلع بأدوار جديدة. "ستصبح جهات راعية للرعاية الاجتماعية".

تُصمَّم الثقافة أيضًا للسياح لا للسكان المحليين، وغالبًا ما تصبح باهظة الثمن. أكدت مارينا مينيتي، الناشطة في منظمة "مي ريكونوسي"، وهي مجموعة تدافع عن حقوق العاملين في المجال الثقافي: "العديد من الأشياء التي كانت مجانية أصبحت الآن مدفوعة الأجر".

ومن المفارقات أن السياحة غالبًا ما تمحو الصفات التي جذبت الزوار في المقام الأول. قال أفيلا إنه خلال بحثه، وتحدثه مباشرةً مع السياح، بدأ يلاحظ بعض الشكاوى من كثرة محلات الأغذية، ومن اختلال التوازن المتزايد في الحياة التجارية للمدينة.

حذّر كاليتشيا قائلاً: "لن تبقى السياحة بهذه القوة إلى الأبد. فبدون تخطيط سياسي وخطة بديلة، فإن تركها مستمرة دون رادع ينطوي على مخاطر جسيمة". ارتشف قهوته وروى قصة امرأة من حيه عملت عاملة نظافة.

خصصت السيدة أكثر من شقة لاسكان السياح، وافتتح ابنها حانة، كما ترى يُمكن للسياحة أن تكون وسيلةً للهروب من الفقر بسرعة، كما قال.

لكن المشكلة تكمن في عدم وجود خطة بديلة عند انكماش السياحة، كما هو الحال الآن، أضاف، في إشارة إلى انخفاض أعداد زوار نابولي مؤخرًا . "اضطرت إلى إغلاق نُزُلها الفندقية لانخفاض عدد السياح الوافدين الآن. واضطرت للعمل في مطعم، ولكن هذا فقط حتى يغلق المطعم نفسه، لأن هذا أيضًا، كأي شيء آخر، يعتمد على السياحة."

======

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن "بوليتيكو" النسخة الأوروبية

https://www.politico.eu/article/naples-italy-tourism-housing-cities/