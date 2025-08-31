قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشكل تجاوزاً لصلاحياته بصفته رئيساً.

وقالت محكمة الاستئناف الأمريكية، الجمعة، إن الرسوم الجمركية المتبادلة، المفروضة على كل دولة تتعامل معها الولايات المتحدة تقريباً، فرضت بشكل غير قانوني.

ويؤيد هذا القرار حكماً صدر في مايو/أيار من محكمة التجارة الدولية، التي رفضت حجة ترامب بأن الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها، مسموحة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة.

وتعود العديد من الرسوم الجمركية التي سيتأثر بها الحكم، إلى إعلان صدر في أبريل/نيسان، بفرض معدل ثابت قدره 10 بالمئة على الواردات من جميع الدول، وقال ترامب إن ذلك سيوازن العلاقات التجارية "غير العادلة" مع الولايات المتحدة.

لكن المحكمة لم توقف الرسوم الجمركية، بل قالت إنها ستظل سارية حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، ما يمهد لتحدٍ قانوني آخر أمام المحكمة العليا الأمريكية.

ولا يزال هناك الكثير من الأمور الغامضة حول مصير التعريفات الجمركية. لكن نستعرض في هذا المقال أهمّ ما فهمناه من الحكم حتى الآن - وما قد يعنيه بالنسبة لسياسة الرئيس الأمريكي.

ماذا قالت محكمة الاستئناف؟

في قرارها الذي صدر بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة، أيّدت محكمة الاستئناف حكم محكمة قضى بأن ترامب لا يملك سلطة فرض رسوم جمركية عالمية.

وكان السبب الرئيسي وراء ذلك، القانون الذي استخدمه ترامب لتبرير سياساته، وهو قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، والذي قال القضاة إنه لا يمنح "سلطة فرض تعريفات جمركية أو رسوم أو ما شابه ذلك، أو سلطة فرض ضرائب".

ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية، حجة ترامب، بأن الرسوم الجمركية مسموح بها بموجب سلطاته الاقتصادية الطارئة، ووصفت الرسوم بأنها "باطلة لأنها تتعارض مع القانون".

وعلى الفور، انتقد ترامب الحكم، ووصف عبر منصته "تروث سوشال" بعد ساعات من صدوره، محكمة الاستئناف بأنها "منحازة جداً"، والحكم بأنه "كارثة" على البلاد.

وكتب ترامب: "إذا استمرّ هذا القرار، فإنه سيدمر الولايات المتحدة الأمريكية فعلياً".

ما هو قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية؟

يمنح القانون الذي يعود إلى عقود - الذي استخدمه ترامب مراراً خلال ولايتيه في البيت الأبيض - رئيس الولايات المتحدة سلطة كبيرة للاستجابة لحالة طوارئ وطنية أو تهديد كبير من الخارج.

وينص القانون الصادر عام 1977، على أن الرئيس يستطيع استخدام أدوات اقتصادية "للتعامل مع أي تهديد غير عادي أو استثنائي، والذي يكون مصدره كلياً أو جزئياً خارج الولايات المتحدة، أو يهدد الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد".

واستخدم الرئيسان باراك أوباما وجو بايدن، هذا القانون، لفرض عقوبات على روسيا بعد الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم عام 2014، ثم بعد غزو أوكرانيا بعد ثماني سنوات.

لكن محكمة الاستئناف ذكرت في قرارها أن قانون الطوارئ "لم يمنح الرئيس سلطة واسعة النطاق لفرض الرسوم الجمركية".

وقالت إن القانون "لا يذكر الرسوم الجمركية (أو أي من مرادفاتها) ولا يشمل ضمانات إجرائية تتضمن حدوداً واضحة لسلطة الرئيس في فرض الرسوم الجمركية".

وقال ترامب، عندما كشف عن التعريفات الجمركية، إن اختلال التوازن التجاري يضر بالأمن القومي الأمريكي، وبالتالي فهو حالة طوارئ وطنية.

لكن المحكمة قضت بأن فرض الرسوم الجمركية لا يقع ضمن صلاحيات الرئيس، وأنها "من صلاحيات الكونغرس الأساسية".

لماذا هذا مهم؟

وبعيداً عن كونها انتكاسة كبيرة لمحور أساسي ضمن أجندة ترامب، قد يكون لحكم محكمة الاستئناف تأثير فوري على الاقتصاد الأمريكي، مع تأثيرات غير مباشرة قد تشعر بها الأسواق العالمية.

والرسوم الجمركية هي ضرائب يتعين على الشركات دفعها لقاء استيراد سلع معينة من دول أجنبية - وبالتالي يمكن أن يكون لها تأثير على المبيعات وهامش الربح.

كما تسعى الرسوم الجمركية إلى منع الشركات المحلية عن شراء سلع أجنبية، مما يؤثر بدوره على التجارة الدولية.

وفيما تنتظر دول لمعرفة ما إذا كانت المحكمة العليا الأمريكية ستنظر في القضية - وهو ما يبدو مرجحاً - فقد تقرر وقف ممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة مؤقتاً.

وإذا حدث ذلك، تقول المختصة الاقتصادية في جامعة أوكسفورد كلية لندن للأعمال، ليندا يويه إن ذلك قد يؤدي إلى "إضعاف النشاط الاقتصادي".

وهناك تداعيات كبيرة يمكن الشعور بها في المجال السياسي.

على سبيل المثال، إذا ألغت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف وانحازت إلى إدارة ترامب، فقد يشكل ذلك سابقة تشجع الرئيس على استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية بشكل أكثر عدوانية من الآن.

ماذا سيحدث؟

من المرجح أن تنتقل القضية إلى أعلى محكمة أمريكية، وهو تحدٍ أشار إليه ترامب عبر منصته "تروث سوشال".

وكتب ترامب: "لقد سُمح لسياسيينا غير المبالين وغير الحكماء باستخدام الرسوم الجمركية ضدنا. والآن، بمساعدة المحكمة العليا للولايات المتحدة، سنستخدمها لصالح أمتنا، وسنجعل أمريكا غنية وقوية ومقتدرة من جديد!".

ومن الممكن أن تزيد الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا من احتمالية انحيازها إلى وجهة نظر الرئيس.

كما عيّن الرؤساء الجمهوريون ستة من القضاة التسعة في المحكمة العليا، بينهم ثلاثة اختارهم ترامب خلال فترة ولايته الأولى.

لكن المحكمة أصبحت أكثر انتقاداً للرؤساء عند تجاوزهم حدود السياسات التي لم يقررها الكونغرس بشكل مباشر.

فخلال فترة رئاسة جو بايدن، على سبيل المثال، وسعت المحكمة ما أطلقت عليه "مبدأ الأسئلة الرئيسية" لإبطال محاولات الديمقراطيين استخدام القوانين القائمة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من محطات الطاقة، وإعفاء ملايين الأمريكيين من ديون القروض الطلابية.

ماذا لو حُكم بأن الرسوم الجمركية غير قانونية؟

انقسمت محكمة الاستئناف بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، في قرارها بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية.

ومنحت الإدارة الأمريكية مهلة حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول للاستئناف أمام المحكمة العليا في قضية لها تداعيات على الاقتصاد الأمريكي وعلاقاته التجارية مع بقية العالم.

وإذا أيدت المحكمة العليا القرار، فقد يؤدي ذلك إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية.

وستطرح تساؤلات بشأن ما إذا كان سيتعين على الولايات المتحدة سداد مليارات الدولارات التي جمعتها من ضرائب الواردات على المنتجات.

وقد تُثار تساؤلات عما إذا كانت الاقتصادات الكبرى – بينها المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية – ستلتزم بالاتفاقيات التجارية الفردية التي أبرمتها مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في أغسطس/ آب. وقد تسيطر حالة من الفوضى على المفاوضات التي تجري حالياً للوصول إلى اتفاقيات تجارية أخرى.

وإذا أيّدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف، فسيكون بمثابة ضربة قاسية لسلطة ترامب السياسية وسمعته كصانع صفقات، أما إذا ألغته فسيكون له أثر معاكس.

هل لا تزال التعريفات الجمركية سارية؟

يؤثر هذا الحكم على "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها ترامب، والتي تشمل خليطاً من المعدّلات المختلفة على معظم البلدان في العالم، بينها ضرائب مفروضة على المنتجات من الصين والمكسيك وكندا.

وستبقى الرسوم مفروضة على كل السلع تقريباً من كل دولة تتعامل معها الولايات المتحدة تجارياً سارية حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت محكمة الاستئناف إنه، بعد 14 أكتوبر/تشرين الأول، لن تكون هذه الرسوم قابلة للتنفيذ.

من ناحية أخرى، ستظل الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم والنحاس - التي فُرضت بموجب سلطة رئاسية مختلفة - قائمة وغير متأثرة بحكم المحكمة.