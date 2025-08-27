تشير الإحصاءات إلى أن النساء يعانين من الضغط النفسي والإجهاد أكثر من الرجال، فما أسباب ذلك؟

لأسباب متعددة، لا تزال النساء، وخاصة الأمهات، أكثر عرضة من الرجال لتولي مسؤوليات أكثر تعقيداً يومياً، وغالباً تكون في صورة أعمال منزلية غير مدفوعة الأجر وعمل مهني مدفوع الأجر.

وعلى الرغم من أن الضغط الذهني الناتج عن هذه المسؤوليات كان واضحاً منذ عقود، إلا أن تفشي فيروس كورونا ألقى الضوء على هذه المشكلة بشكل أدق.

قد يكون لذلك تأثير متعدد على عالم العمل في مرحلة ما بعد وباء كورونا، وهو ما يجعل من المهم أن تجد الشركات والمجتمع بشكل عام، طرقاً لتقليل هذا الاختلال في التوازن.

وفقاً لمسح أجراه موقع "لينكد إن" على ما يقرب من 5,000 أمريكي، قالت 74 في المئة من النساء إنهن يتعرضن لضغوط شديدة أو قليلة لأسباب تتعلق بالعمل، مقارنة بـ 61 في المئة فقط من الذكور العاملين.

ووجد تحليل منفصل أجراه معهد "غريت بليس تو ويرك" المتخصص في الاستشارات في مكان العمل، وشركة "مافن" الناشئة في مجال الرعاية الصحية، أن الأمهات اللاتي يعملن بأجر، أكثر عرضة بنسبة 23 في المئة للإرهاق من الآباء الذين يعملون بأجر.

وأظهر التحليل أن ما يقدر بنحو 2.35 مليون أم عاملة في الولايات المتحدة عانين من الضغط النفسي، وتحديداً "بسبب المتطلبات غير المتكافئة من المنزل والعمل".

ويتفق الخبراء عموماً على أنه لا يمكن تحديد سبب واحد لإصابة النساء بالضغط النفسي، لكنهم يقرّون على نطاق واسع بأن طبيعة المجتمع والمعايير التي تعتمد على نوع الجنس تلعب دوراً مهماً في هذا الصدد.

فعلى سبيل المثال، ترتبط أوجه عدم المساواة في مكان العمل ارتباطاً وثيقاً بأدوار الجنسين التقليدية.

في الولايات المتحدة، لا تزال المرأة تكسب في المتوسط حوالي 82 سنتاً مقابل كل دولار يكسبه الرجل، وهناك فجوة مماثلة في الأجور في العديد من البلدان في أوروبا.

وتربط الأبحاث بين الدخل المنخفض ومستويات التوتر المرتفعة والصحة العقلية السيئة بشكل عام. لكن العديد من الدراسات أظهرت أيضاً وبشكل أكثر تحديداً أن حالات الضغط النفسي بين النساء أكبر بسبب الاختلافات في ظروف العمل.

وفي عام 2018، نشر باحثون من جامعة مونتريال دراسة تتبعت 2,026 عاملاً على مدار أربع سنوات. وخلص الأكاديميون إلى أن النساء أكثر عرضة للإرهاق والضغط النفسي من الرجال، لأن احتمالية ترقية النساء أقل من الرجال، وبالتالي من المرجح أن يشغلن مناصب ذات سلطة أقل، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة التوتر والإحباط.

ووجد الباحثون أيضاً أن النساء كن أكثر عرضة لرعاية أسر ذات عائل وحيد، والمعاناة من الإجهاد المرتبط بالأطفال، وقضاء وقت أكبر في المهام المنزلية، وانخفاض احترام الذات - كل هذه الأشياء يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الإرهاق والضغط النفسي.

تتعامل النساء مع مجموعة أكثر تعقيداً من مسؤوليات العمل والمسؤوليات الشخصية، وهو ما يؤدي إلى معاناتهن من الإرهاق

جيا، سيدة أمريكية تقيم في مدينة مانهاتن، تقول انها تأثر بكتاب شيريل ساندبرغ الأكثر مبيعاً في عام 2014 والذي يحمل اسم "انحني إلى الأمام"، و قررت اتباع النصيحة التي تقدمها رئيسة العمليات في شركة فيسبوك في هذا الكتاب.

تقول جيا: "كنت قد تخرجت للتو من كلية إدارة الأعمال بإحدى الجامعات التابعة لما يسمى برابطة اللبلاب الأمريكية، وكنت متحمسة للغاية وأحببت الفكرة التي تروج لها ساندبرغ في هذا الكتاب. لقد شعرت بأن تعلم الترويج للذات هو أمر قوي للغاية، وكنت على استعداد بنسبة 100 في المئة لإثبات أنني المرأة التي يمكنها القيام بكل شيء، أن أكون امرأة عاملة ذات نفوذ كبير، وأماً عظيمة في الوقت نفسه".

لكن اليوم، تتحدث السيدة البالغة من العمر 38 عاماً بلهجة مختلفة تماماً، إذ تقول إنها تشعر منذ سنوات بأنها تتعرض للإهمال فيما يتعلق بالترقيات وزيادة الرواتب في العمل لأنها أنثى، خاصة بعد أن أصبحت أماً عام 2018.

ومنذ ذلك الحين، تحملت جيا العبء الأكبر من مسؤوليات رعاية الأطفال لأن زوجها، الذي يعمل كمصرفي، يسافر بشكل متكرر نتيجة ظروف عمله. وتضيف أن هذا جعل زملاءها ومديريها - ومعظمهم من الذكور - يأخذون انطباعاً غير حقيقي عنها بأنها لا تعمل باحترافية.

أدى تفشي وباء كورونا إلى اتخاذ اجراءات مشددة في العالم من بينها ما اتبعته الدول من إغلاق المدارس ودور رعاية الأطفال، وهذا ما حصل مع جيا.

تقول: "كنت كمن يقضي ساعت اليوم محاولة عدم السقوط من على جهاز مشي يتحرك بسرعة! لكن في الوقت نفسه، شعرت أنه لم تعد هناك ثقة كبيرة في قدرتي على القيام بعمل جيد. شعرت بأن مسيرتي المهنية تتدهور ولا يمكنني القيام بأي شيء حيال ذلك".

وفي أوائل عام 2021، أخبرها الطبيب المعالج لها بأنها تعاني من الاحتراق النفسي. تقول جيا إنها لم تكن تعاني من أي مشاكل ذهنية قبل ذلك، وتضيف: "لكنني الآن أحاول كل أسبوع أن أحافظ على سلامتي العقلية دون أن تتأثر".

وتعد قصة جيا مثالاً حياً على عدم التوازن المتأصل بعمق في المجتمع.