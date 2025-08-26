إيلاف من الرياض: انطلقت في مطار الثمامة بالرياض أولى خطوات التحضير لأحد أبرز الأحداث المتوقعة في عالم الطيران، مع انعقاد الاجتماع الافتتاحي للجنة التنظيمية العليا للمعرض السعودي للطيران العام "ساند آند فن 2025"، يوم الإثنين، 25 آب (أغسطس) 2025، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي.

وشارك في الاجتماع معالي الدكتور أحمد الفهيد، المشرف العام على النادي، وعدد من ممثلي الجهات الوطنية ذات العلاقة، في مشهد وصفه مراقبون بأنه البداية الفعلية لـ "رحلة طيران سعودية بطموح عالمي".

اجتماع لاكتساب الارتفاع

الاجتماع، الذي يُعد أول محطة تنظيمية للحدث، تناول المحاور التشغيلية واللوجستية الأساسية، مستعرضًا التنسيق القائم مع الجهات المعنية، لتقديم نسخة "استثنائية" من المعرض، تجمع بين الدقة التنظيمية والتجربة التفاعلية.

وأكدت اللجنة أن الجهود المبذولة لا تقتصر على البنية التشغيلية، بل تمتد لتشمل تصميم تجربة متكاملة للزوار، من العروض الجوية إلى المنصات التقنية واللقاءات المتخصصة.

العالم يلتقي في سماء الرياض

من المزمع أن يُقام المعرض بين 25 و29 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على أرض مطار الثمامة، بمشاركة متوقعة لأكثر من 90 دولة. وسيشكّل الحدث منصة عالمية لمناقشة مستقبل الطيران العام، واستعراض أحدث التقنيات، ضمن أجندة تدمج ما بين الإبهار الجوي والمعرفة العميقة.

من الثمامة... إلى العالمية

هذا التحرك التنظيمي المبكر يعكس التزامًا مؤسسيًا واضحًا من نادي الطيران السعودي وشركائه نحو ترسيخ موقع الرياض كمحطة مركزية في خريطة الطيران العام. كما يُنتظر أن يسهم المعرض في تحفيز تبادل الخبرات، ودعم الابتكار، وتعزيز الانفتاح المهني داخل قطاع يتسارع تطوره عالميًا.