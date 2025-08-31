إيلاف من المدينة المنورة: سجّلت المدينة المنورة أعلى معدلات النمو في السوق السكنية بالمملكة خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ. ويعكس هذا المؤشر المتقدم مكانة المدينة كأحد أبرز المراكز الاستثمارية الصاعدة في السعودية، إلى جانب رمزيتها الروحية الفريدة.

سوق عقارية محمية من التقلبات

لا يُنظر إلى الطلب على السكن والخدمات في المدينة على أنه موسمي أو ظرفي، فالمدينة تستقبل ملايين الحجاج والمعتمرين سنويًا، وتواصل في الوقت نفسه استيعاب أعداد متزايدة من السكان. هذا الواقع يجعل سوقها العقارية أكثر استقرارًا مقارنة بغيرها من المدن الكبرى، ويمنحها جاذبية خاصة لدى المستثمرين.

مشاريع كبرى تعزز التحول

تسهم المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها في إعادة رسم المشهد العمراني والاقتصادي للمدينة.

• رؤى المدينة: تطوير شامل للمنطقة المحيطة بالمسجد النبوي، يستهدف استيعاب أكثر من 30 مليون زائر سنويًا بحلول 2030.

• دار الهجرة: مشروع حضري يجمع بين السكن والخدمات والفندقة في بيئة متكاملة.

• مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي: توسعة استراتيجية ترفع القدرة الاستيعابية وتواكب النمو في حركة السفر الدولية.

إلى جانب ذلك، تتواصل أعمال تطوير البنية التحتية من طرق وخدمات عامة لدعم النمو السكاني وتلبية احتياجات الزوار.

انفتاح على الاستثمار الدولي

مع توجه الدولة للسماح بمشاركة المستثمرين الأجانب في تطوير العقارات داخل المدن المقدسة، تتسع دائرة الفرص الاستثمارية في المدينة المنورة، لتشمل رأس المال المحلي والدولي على حد سواء. هذه الخطوة تعزز من مكانة المدينة كوجهة اقتصادية جاذبة تتكامل مع مكانتها الدينية.

ركيزة في رؤية 2030

تأتي هذه التحولات ضمن إطار رؤية السعودية 2030 التي تقودها القيادة السعودية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني. والمدينة المنورة، بما تحمله من خصوصية تاريخية ودينية، أصبحت اليوم ركيزة مهمة في هذا التحول، حيث يلتقي البعد الروحي مع آفاق النمو الاقتصادي الواعد.