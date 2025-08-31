إيلاف من لندن: لكل شخص رأيه الخاص في دبي، لكن قليلين في الغرب يعرفون دبي متعددة الثقافات وغير التقليدية التي رأيتها عن قرب، والحقيقة أن دبي منذ سنوات على كل لسان.

مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي معجبة غالباً ببذخها المُنتقى بعناية، بينما يسخر الجانب الآخر من منصات السوشيال ميديا من مدينة أصبحت رمزًا للإسراف. لا يكاد يمر أسبوع دون أن تروي الصحافة البريطانية قصة انتقال شخص ما إلى دبي بحثًا عن ضرائب أقل، أو على العكس، وتقول إن " حلم دبي قد انتهى ".

تستفيد دبي من هذه القوة الناعمة التي يغذيها كثرة الحديث عنها. إنها تضرب كلاً من الأغنياء والفقراء. حمى دبي ديمقراطية. المدينة هي كنز الشرق للساعين إلى تحويل الأموال، والمغتربين الباحثين عن الشمس، والمحتالين كذلك.

بالنسبة للكثيرين، تمثل أفقًا ما بعد غربيًا مقلقًا. نسخة من المستقبل موجودة بالفعل. صفوف من السيارات الخارقة تطل على المراسي المتلألئة. مؤثرون ذوو ابتسامات عريضة، وخبراء العملات المشفرة، ورواد أعمال طموحون يزدحمون في نفس النوادي.

لابوبوس يتدلى من حقائب اليد المصممة. نحن مفتونون بهذه الصورة النمطية لدبي، مكان بلا تاريخ، حيث يمكنك شراء أي شيء وأي شخص بالسعر المناسب. ولكن وراء هذه النظرة الثنائية، تكمن طريقة أخرى للنظر إلى دبي - مكان أكثر إثارة للاهتمام وغير عادي مما يُفهم غالبًا.

دبي.. المتعة والمتاعب معاً

غالبًا ما يُختزل ماضي المدينة وحاضرها في مساحة وسط مدينة دبي ، التي تبلغ 2 كيلومتر مربع ، حيث يجتمع الزوار. هذا هو مركز الفخامة، حيث تُصنع الأرقام القياسية لتحطيمها. إنه مشهد بانورامي من الفنادق الفخمة والمطاعم الفاخرة، مع برج خليفة، أطول مبنى في العالم، الذي يُشكل خلفية مثالية. قد تكون هذه الصورة مُميزة، لكنها لا تُخبرنا إلا القليل عن متع الحياة اليومية ومتاعبها في دبي.

أتذكر زيارتي لمنطقة صناعية لحضور جلسة شعرية نظمتها مجموعة من الشباب الفلبينيين المقيمين في دبي. تناولت أعمالهم غرائب ​​حياة الجيل الثاني. ماذا يعني الانتماء حين لا يكون متجذرًا بالمواطنة؟ كيف نبني أساسًا على رمال متحركة؟ تحدث هؤلاء السكان المحليون من داخل مجتمع طبقي متشدد، حيث الهويات ثابتة ومتشعبة بشكل مدهش.

دبي هي الموطن الطبيعي لـ" أطفال الثقافة الثالثة ". في كل مكان، تسمع لهجة المدارس الدولية المتغيرة. وبصفتي من سكان لندن، أتحدث إلى الصوماليين الذين نشأوا في دبي، وأدرك الحنان المجروح الذي يصفون به مدينتهم. لا يمكنك اختيار مدينتك. فالقلب لا يُحكم.

المغتريون 85%

يشكل المغتربون اليوم 85% من سكان دبي . ومن خلال أعمالهم التجارية ومدارسهم ومراكزهم الثقافية ونواديهم الاجتماعية، تؤكد مختلف الجاليات وجودها. تستضيف المدينة أكبر جالية مالايالية خارج الهند. يختلط تجار الفن الإيرانيون بالحرفيين الأفغان. لا يتشارك مطور عقاري لبناني سوى لغة مع نادل شمال أفريقي ذي أجر زهيد، وهو يستقبل طلباتهم.

دبي موطن لأجيال من المهاجرين الذين سعوا إلى المأوى والفرص. يواجه أبناؤهم تحدي استعادة ممتلكاتهم.

لطالما كانت دبي مركزًا للعبور، يربط المسافرين بالوطن الأم التي لم تكن تخدمها شركات الطيران الأوروبية أو الأمريكية الشمالية بشكل صحيح، وقد (استغلت طيران الإمارات، شركة الطيران الوطنية، هذا الأمر بذكاء، وتوسعت بشكل كبير خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين).

محطة توقف ضبابية

بالنسبة للكثيرين، أصبحت دبي تمثل محطات توقف ضبابية ولم شمل عائلي. أدخلت الضرورة المطلقة الغرباء إلى المدينة. زار آخرون، بمن فيهم أنا، أفرادًا من العائلة الممتدة الذين يقيمون في الإمارة.

كانت دبي التي واجهناها واحدة من المساومة متعددة اللغات، والحقائب المحشوة والتغيير المستمر. كشف كل توقف، كل صيف، عن مدينة متغيرة بشكل كبير، مع إضافات شاهقة إلى أفقها.

كانت هذه هي المدينة بحتة، "مشهد حضري" متألق كما وصفها الباحث ياسر الششتاوي. صاغ الششتاوي مصطلح " دبية "، مُشيرًا إلى الإسراف المفرط في المشهد الحضري للمدينة، وهو نموذج تطويري جريء قائم على تدفق الأموال، أصبح نموذجًا عالميًا. تقودنا دبي، غالبًا إلى حيث نفضل ألا نتبعها.

لاحقًا، كشخص بالغ، كانت رحلاتي إلى المدينة تُحدد بالعمل. لفترة وجيزة، عشتُ في حي قديم نابض بالحياة. دبي التي وجدتها هذه المرة احتضنت تناقضاتها المتصارعة. في حي الديرة، تشاركتُ طبقًا من الطعام التاميلي مع مخرج أفلام نيجيري، الذي رشحني لمصفف شعر إثيوبي محلي. في بار على سطح مبنى يعجّ بجنوب أفريقيين صاخبين، التقيتُ بمضيفة طيران صومالية أميركية تتعافى من انهيار عصبي.

ضحكنا على عبثية البحث عن الاستقرار في مكان عابر كدبي. في رحلة أخرى، شرحت شابة إثيوبية من جيل الألفية الإهانات التي تحملتها عند تجديد تأشيرة إقامتها. لقد عاشت في دبي معظم حياتها، ولم تكن لديها نية للمغادرة. كنتُ على دراية بدبي الأخرى، المدينة الكبرى وراء الأسطورة، لكن هذه المحادثات ما زالت تُجرّدني من صوابي. تجذب المدينة فئة مختلفة من الوافدين الجدد، أولئك الذين لم يتوقعوا يومًا الاستقرار فيها.

لطالما كانت دبي مكانًا عالميًا - فقد استقر التجار البلوش هناك لقرون، وتحدث الإماراتيون البحريون اللغة الهندية وكانت الروبية الهندية عملة محلية حتى ستينيات القرن العشرين. وليس هناك شيء جديد في تدفق البريطانيين إلى جزء من العالم، الخليج العربي، الذي شكلته الإمبريالية البريطانية.

البريطانيون.. "جيل جميرة"

كمشيخة، كانت دبي واحدة من الإمارات المتصالحة، وجزءًا من الإمبراطورية البريطانية غير الرسمية في الخليج العربي من أوائل القرن التاسع عشر إلى عام 1971.

لن يغير ذلك أي قدر من فقدان الذاكرة التاريخية. إن المغترب البريطاني هو شخصية نمطية في طفرة النفط في القرن العشرين، حيث عمل البريطانيون كمهندسين وإداريين وفنيين ومعلمين. وُلدت الصورة النمطية "جميرا جين" في تلك الحقبة، وهو مصطلح يشير إلى زوجات المغتربين المترفات اللائي قضين فترة ما بعد الظهيرة بجانب حمام السباحة.

وبسبب نفورهم من العقد الاجتماعي البريطاني المكسور، فإن العديد من المهنيين الشباب اليوم يمجدون حياة دبي الفاخرة المعفاة من الضرائب. (تجدر الإشارة إلى أن شغف دبي بشوكولاتة الحلويات كان من ابتكار امرأة بريطانية مصرية مقيمة في المدينة).

في دوائري، أصبحت دبي ملاذًا لخريجي الطبقة العاملة الذين شعروا بأنهم ضحايا سنوات من التقشف. ازدهرت حياتهم المهنية في الخليج، وحمت جوازات سفرهم من أسوأ أشكال الاستغلال. وللمرة الأولى، كانت لهم اليد العليا.

لكن الغرب دأب على احتكار التعقيد لنفسه. يُصوَّر باقي العالم على أنه أحادي البعد، مجرد مزيج مبتذل من المجازات. يمتد هذا النقص في الفضول حتى إلى العامل المهاجر، الرمز الجوهري للذل في الخليج. نعيش في زمنٍ تُوثِّق فيه عاملات المنازل في الإمارات العربية المتحدة حياتهن اليومية على تيك توك، مُستجيبات لتعليقات المُشاهدين المُهتمين.

ولمن يتابع، لم يكن هناك قط وصولٌ أكبر إلى آمال ومعاناة المهاجرين ذوي الأجور المُنخفضة.

دبي في سينما وأدب المهاجرين

يُضفي الأدب الخليجي المعاصر حيويةً على قصصٍ غالبًا ما تُختزل في إحصائيات. يكتب أطفال عمال المدينة الآن عن معاناة آبائهم. تُصوّر رواية "دبي بوزا" لكريشناداس، و"أتمنى أن تكون راضيًا" لتانيا مالك، و"أناس مؤقتون" لديباك أونيكريشنان، مدينة الخليج الحديثة بإنسانية وروح دعابة.

تُصوّر الدراما والأفلام المالايالامية التي تدور أحداثها في دبي المهاجرين وهم يُقتصدون ويدّخرون، ويجدون رفقةً على طول الطريق. لا تزال السينما تُقدّم رؤيةً شاملةً لتجربة المهاجرين، بأفلام مثل "مذكرات ديرة" (2021) الذي يتتبع أربعة عقود من حياة مهاجر كيرالاي. تُبعد هذه الروايات الشخص عن العمل.

يصبح العمال المهاجرون أكثر من مجرد أشخاصٍ يستحقون الشفقة. شائكون، مُحبّون، أذكياء، براغماتيون؛ نحن مُنكشفون بشكل متزايد على حياتهم الداخلية.

عندما يتعلق الأمر بدبي من الأسهلِ سردُ نصفِ القصةِ، والتغاضي عن التعقيد. تأملوا في حطامِ الزجاجِ والعرقِ، والأحلامِ واليأسِ. دبي مرآةٌ مُلْهِيَّة. سترى ما تُريدُ أن تراه.

==============

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن "الغارديان"

https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/aug/30/dubai-city-capitalist-cliche-west

المقال للكاتبة والباحثة البريطانية ممتازة مهري، ومن أحدث إصداراتها هو كتاب "قصائد الشتات السيئة".