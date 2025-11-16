إيلاف من القاهرة: كشفت شركة "سيمنز موبايلتي" عن أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في العالم، والذي انطلقت أعماله في مصر، ما سيحدث نقلة نوعية في قطاع النقل عبر إنشاء شبكة سكك حديدية فائقة السرعة تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر، تفتح الباب أمام عصر جديد من التنقل الآمن والمستدام للأفراد والبضائع.

المشروع الذي يعد من أضخم مشروعات البنية التحتية في العالم بدأ يخطو خطواته الأولى نحو التنفيذ، حيث تتكامل مكوناته تدريجياً لتظهر ملامح شبكة كهربائية حديثة تربط المدن وتدعم حركة الشحن عبر أكثر من 60 محطة.

قالت شركة "سيمنز موبايلتي" على موقعها الإلكتروني، إن هذه الشبكة لا تعني فقط تحسين حياة المصريين، بل تعزز الاقتصاد الوطني وتضع مصر في موقع ريادي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

بفضل القطارات والمعدات المتطورة والخبرة التقنية، ستتحول تجربة التنقل اليومية، ويُدعم النمو الاقتصادي، مع ضمان استدامة التشغيل عبر خطة صيانة تمتد لـ15 عاماً.

محطات في رحلة التحول

يوليو 2025: اختبار بوابات الدخول وآلات التذاكر لضمان تجربة سفر سلسة، إلى جانب تجهيز أول قاطرات "فيكترون" في ألمانيا قبل شحنها لمصر.

سبتمبر 2025: انطلاق أول قطار من هامبورغ إلى الإسكندرية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في النقل.

أكتوبر 2025: وصول أول قطار من أصل 41 قطاراً إلى الأراضي المصرية بعد أشهر من التخطيط والاختبارات والشحن.

نوفمبر 2025: عرض أول قطار "فيلارو" فائق السرعة في معرض "TransMEA 2025"، خطوة تؤكد اقتراب تحقيق رؤية مصر الطموحة.

تغطية شبه كاملة للنقل في مصر

عند اكتمال المشروع، سيصبح 90% من المصريين على بُعد خطوات من شبكة قادرة على نقل أكثر من 500 مليون راكب سنوياً، وتقليص زمن الرحلة إلى النصف، مع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 70%. كما سيوفر المشروع 40 ألف فرصة عمل، ويزيد القدرة الاستيعابية للشحن بنسبة 46%، ما يجعل مصر مركزاً لوجستياً إقليمياً.

تفاصيل المشروع

41 قاطرة فيكترون: قادرة على سحب 1200 طن بسرعة 120 كم/ساعة، مزودة بأنظمة أمان متطورة مثل ETCS Level 2 وكاميرات مراقبة.

94 قطار ديزيرو HC: يرفع مستوى النقل الإقليمي بسرعة تصل إلى 160 كم/ساعة، مع تصميم مقاوم للحرارة والغبار، ومساحات مريحة لذوي الاحتياجات الخاصة.

41 قطار فيلارو: أيقونة السرعة والراحة، بسرعة تصل إلى 230 كم/ساعة، مزود بمطعم داخلي ومنافذ كهرباء لكل مقعد ومناطق تخزين للأمتعة، ويعمل بكفاءة حتى في درجات حرارة 50 مئوية.

10 محطات رئيسية

وبحسب موقع "سيمنز موبايلتي" فإن المشروع سيتضمن 10 محطات رئيسية بخلاف أكثر من 50 محطة فرعية وإقليمية جديدة، ويهدف إلى تعزيز نقل المواطنين وتعزيز السياحة الداخلية والدولية، بالإضافة إلى نقل البضائع الزراعية من المناطق الجديدة مثل "توشكى" في أقصى الجنوب الغربي لمصر، والتي بدأت الإنتاج المكثف لملايين الأفدنة، وتربطها بالإسكندرية.

وتتضمن المحطات الرئيسية، العاصمة الإدارية الجديدة، والعين السخنة جنوب السويس، وأسوان، وأبوسمبل، والأقصر، والمنيا، والغردقة، والعلمين الجديدة، ومرسى مطروح، وتوشكى.

