قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، يجسد معادلة التفكير خارج الصندوق.

إجرائيا، خطط لعشر السنوات واستثمار مليارات الدولارات في مشاريع عملاقة تحيل الصحراء القاحلة لمدن خضراء منتجة، وبرامج لإنشاء صناعات استراتيجية، واستغلال الطاقة في تحويل المملكة لميزات اقتصادية-استثمارية -تجارية مايجعلها السعودية العظمى في الشرق الأوسط.



وإذ تعتمد اقتصاديات السعودية الآن بنسبة 35% من إيراداتها على الصادرات الصناعية والزراعية والاستثمارية والبقية على مبيعات النفط، فإن النسبة سوف ترتفع الى 50٪؜ في عام 2027.



برامج المال والاقتصاد والتنمية تصحبها تحولات اجتماعية -ثقافية داخلية تؤكد الواقعية السياسية المنسجمة مع التطور وتحرير طاقات الفرد السعودي، وخلع عباءات التشدد المذهبي الصانع لأسيجة القطيعة مع الآخر المختلف، واعتماد الوسطية والاعتدال الاسلامي، وهذا الأمر برأيي يُمثّل قفزةً تاريخية بنطاق التفكير لرجل الدولة.



مبادرات سياسية بالعلاقات الدولية تكسر نمطية العداء الى تصالح يتمحور على منافع متبادلة وتحقيق موارد الربح والأمن المتبادل لتوفير مناخات التحول والتقدم، بدلا عن المخاوف والاحتراب والتهديد. وهذا مادفع السعودية لمد يد المصافحة والاتفاق مع ايران وسوريا وغيرها من الدول -القطيعة.



المشروع الاستراتيجي الآخر يتمثل بدور السعودية في إنهاء واحدية الدور الأميركي الفاعل في المنطقة بالانفتاح على قوى دولية كبرى كالصين وروسيا والبدء بمشاريع تشاركية كبرى معها، مايجعل توازن القوى يحكم المنطقة ولاتخضع لتهديد أو ابتزاز من هذا الطرف أو ذاك، بل علاقات محكومة بمصالح متبادلة غير منقوصة السيادة.



الجمود والتكلس والنمطية أصبحت ثوابت تتحكم بسياسات الدول العربية داخليًا وخارجيًا على امتداد يزيد عن نصف قرن، وكانت إحدى مظاهر تخلّفها، والتابو الذي يحرم التطلع نحو مستقبل يتأثث بالتغيير العميق الذي يدخل شعوب المنطقة ودولها بالحوار الحضاري الفاعل والدور الإنساني.



هذه المهمة تستدعي وجود قادة من طراز خاص يحملون أفكارًا جديدة وقوة مستمدة من طاقات الوطن الباحثة عن التفجر، قيادة المملكة العربية السعودية حققت هذه التحولات بخطوات واثقة مستمدة من قوتها الداخلية ومغادرة الخوف من المستقبل، بل الاصرار على صناعة المستقبل وفق مايتطابق مع مشروعها الاستراتيجي بالتحول نحو دور عالمي يقف على قوة داخلية وأرض صلبة.



القرار المركزي كان سببا إضافيا في نجاح التجربة السعودية وتحولاتها النوعية الكبيرة، حين تصبح أقصى غايات المصلحة الشخصية للزعيم السياسي متمثلة بمصلحة الدولة وتقدمها، طالما نحن نتحدث عن دور الزعيم في دول الشرق العربي.



هل يمثل النوع السياسي الجديد للسعودية محفزًا للدول التي ينطوي قادتها على انتماءات مذهبية وطائفية مغلقة ومتجذرة بالماضي؟ الدول في سباق ومن يتخلّف عن المسير سوف يبقى بآخر عربات التخلف الصدئة.

كاتب واعلامي عراقي