* طرح الزميل النشط أحمد العجلان سؤالًا جميلًا عبر حسابه بمنصة X بمناسبة ذكرى مرور 67 عامًا على تأسيس نادي الهلال والذي صادف يوم الأربعاء 16 من تشرين الأول (أكتوبر)، والسؤال حول اختيار التشكيلة التاريخية للهلال، وأعتقد أنَّ اختيار ذلك ليس بالأمر السهل خاصةً بالهلال، والذي خرَّج وصدَّر عددًا من النجوم التاريخيين في كل المراكز، كما مثله نجُوم مميزون من محليين وأجانب، ولذلك وحتى يسهل الأمر، لا بدَّ أن نضع بدايةً أشهر اللاعبين في كل خانة، ثم نبني على ذلك بقية التشكيلة، وقبلها علينا اختيار الطريقة التي تُناسب أسماء النجوم المختارة، وعادةً التشكيلة التاريخية تكون بطريقة 4/3/3، لكني سأختار طريقة 4/4/2، لأنَّها تُناسب الأسماء التي اخترتها، وسأقتصر أيضًا في اختياراتي على العناصر المحلية لأني أرى أن نجوم الهلال المحليين كانوا الأفضل والأكثر شهرةً تاريخيًا حتى من الأجانب.

* أبدأ أولًا بمركز الحراسة، ولن أجد صعوبةً في أختيار "الأخطبوط" محمد الدعيع، وأيضًا لن أجد صعوبةً في خانة قلب الدفاع الأول حيث سأختار "الأمبراطور" صالح النعيمة القائد التاريخي للهلال والمنتخب السعودي، وفي مركز المحور مر على الهلال وتميز في هذه الخانة عدد من النجوم من عبادي الهذلول إلى خميس العويران -رحمه الله- لخالد عزيز لكني ساختار الأخير رغم النهاية المؤسفة جدًا له مع الهلال.

* الوسط المتقدم بدون تفكير سأختار "الفيلسوف" يوسف الثنيان، وفي مركز رأس الحربة سأختار مباشرةً سامي الجابر، وبهذا أكون قد ضمنت الـ 5 لاعبين الأشهر في كل مركز، وبقي أن أُكمل لهم 6 آخرين في بقية المراكز.

* الظهير الأيمن برز فيه تاريخيًا عبدالرحمن التخيفي، وأحمد الدوخي، ومحمد البريك، وأخيرًا سعود عبدالحميد، لكنَّ الأخير سأستبعده لقلة عدد السنوات التي لعبها بالهلال مُقارنة بالباقين، وأفاضل بين البقية واختار بصعوبة محمد البريك.

* في خانة قلب الدفاع أضيف للنعيمة أسامة هوساوي، وفي خانة الظهير الأيسر تميز حسين الحبشي، وياسر الشهراني لكني سأختار الثاني، ويتبقى لدي خانتين في خط الوسط، وسأضع في الوسط الأيمن خالد التيماوي، والأيسر محمد الشلهوب، ويبقى إضافة لاعب مع سامي في خط المقدمة وسأختار سالم الدوسري.

* ومن هنا تُصبح تشكيلتي التاريخية للهلال كالتالي:

الحراسة الدعيع، والدفاع البريك، النعيمة، أسامة، الشهراني، والوسط عزيز، الثنيان، التيماوي الشلهوب، والهجوم سامي وسالم.

* وسأختار في الاحتياط مع من فاضلت بينهم في الخانات بالأعلى، حسين البيشي، فهد المصيبيح، خالد الدايل، سعد مبارك، فيصل أبو ثنين، عمر الغامدي، فهد الغشيان، نواف التمياط، عبدالله الشريدة -رحمه الله- عبدالله المعيوف، ياسر القحطاني وسلمان الفرج.