وصل اعتماد إيران الاقتصادي على الصين حديثاً إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يتجه 92 بالمئة من صادراتها النفطية الآن إلى العملاق الآسيوي. ويأتي هذا الاعتماد على حساب خصومات كبيرة - تتجاوز 30 بالمئة - والالتزام بشروط صارمة تمليها الصين. ولا تؤدي هذه الشروط إلى تقليص عائدات النقد الأجنبي لإيران فحسب، بل إنها تجعل اقتصاد البلاد أيضًا عرضة للخطر بشكل متزايد.

التحول في استراتيجية تصدير النفط

دفعت عقود من العقوبات الشاملة إيران إلى الاعتماد بشكل كبير على الصين باعتبارها عميلها النفطي الأساسي. وأشار حجة الله ميرزاي، رئيس مركز أبحاث غرفة التجارة الإيرانية، مؤخرًا إلى أن محفظة صادرات النفط في البلاد كانت متنوعة مرة أخرى، بما في ذلك ما لا يقل عن عشرة عملاء بحجم صادرات يتجاوز مليوني برميل يوميًا. وقد اختفى هذا التنوع الآن، وحل محله الاعتماد المفرط على سوق واحدة.

وعلاوة على ذلك، غالبًا ما تنطوي معاملات إيران مع الصين على مقايضات غير مواتية. على سبيل المثال، فرضت الصين منتجاتها الخاصة، مثل الحافلات الكهربائية، كسداد لديون النفط الإيرانية. ويعكس هذا الديناميكي الظروف الشبيهة بالاستعمار في القرن التاسع عشر، حيث أُجبرت الدول على العمل بموجب شروط مفروضة لتمويل اقتصاداتها. والنتيجة هي انخفاض قيمة الموارد الطبيعية الإيرانية وتقليص المرونة الاقتصادية الحكومية.

الافتقار إلى التخطيط الاقتصادي الشامل

إنَّ فشل الحكومة الإيرانية في وضع خطة اقتصادية واضحة وطويلة الأجل يؤدي إلى تفاقم هذه التحديات. وقد انتقد خبراء اقتصاد مثل ميرزاي وداود سوري، الأستاذ السابق في جامعة شريف للتكنولوجيا، الحكومة مرارًا وتكرارًا بسبب التغييرات السطحية في الميزانية التي تفتقر إلى التبصر الاقتصادي الكلي.

ويزعم سوري أن الميزانيات يجب أن تحدد الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة بطريقة قابلة للتنفيذ وتأمين الموافقة البرلمانية. ومع ذلك، كانت ممارسات الميزانية الإيرانية إلى حد كبير تفاعلية، وتركز على زيادة النفقات وإدامة العجز.

ارتفاع الديون والقيود الميزانية

يسلط اقتراح ميزانية 2025 الضوء على حجم هذه التحديات. وتشمل هذه الزيادة الحادة في سندات الدين الصادرة عن الحكومة، والتي ارتفعت من 255 تريليون تومان إلى 1380 تريليون تومان. ويحذر ميرزاي من أن هذا النهج أدى إلى خنق تمويل القطاع الخاص وتوقف مشاريع التنمية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ويصف خبراء الاقتصاد أيضًا ميزانية 2025 بأنها تضخمية، مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل البنيوية القائمة. وتشمل العوامل الرئيسية:

• خفض حصة صندوق التنمية الوطني من 48 بالمئة إلى 20 بالمئة.

• زيادة بنسبة 30 بالمئة في سعر الصرف للسلع الأساسية.

• إزالة بعض السلع الأساسية من نظام سعر الصرف المدعوم.

يتوقع ميرزاي أن تؤدي هذه التدابير إلى دفع التضخم إلى ما يزيد عن 40 بالمئة في العام المقبل. كما يتوقع زيادات في أسعار ناقلات الطاقة، بما في ذلك البنزين، مما سيضع المزيد من الضغوط المالية على الأسر.

النفقات غير المتوافقة والركود التنموي

مع تخصيص 96 بالمئة من الميزانية للنفقات الحالية وتوجيه 70 بالمئة نحو تكاليف الموظفين، فإن المرونة التي تتمتع بها الحكومة للاستثمار في التنمية محدودة. ويسلط ميرزاي الضوء على الواقع الصارخ: حيث لا يزال أكثر من 90 ألف مشروع غير مكتمل متوقفًا، مع القليل من الأمل في إكماله في ظل الهيكل الحالي.

الضرائب بلا شفافية

لقد أثارت زيادات الضرائب المقترحة في ميزانية 2025 انتقادات أيضًا. ويؤكد سوري على أهمية الشفافية في الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن زيادة الضرائب دون المساءلة تقوض الثقة العامة. ويفشل النظام الحالي في توضيح كيفية استخدام عائدات الضرائب، مما يزيد من تعقيد جهود الإصلاح الاقتصادي.

زيادات الرواتب: حل مؤقت للتضخم

أعلنت الحكومة عن زيادات في رواتب الموظفين والمتقاعدين في ميزانية 2025. وسوف ترتفع الرواتب الشهرية الدنيا للموظفين إلى 12 مليون تومان، في حين سيشهد المتقاعدون حدًا أدنى قدره 10.8 مليون تومان. ومن المتوقع أن تزيد الرواتب بشكل عام بين 20 بالمئة و45 بالمئة، بمتوسط 28 بالمئة.

ولكن مع بلوغ التضخم رسميًا 35 بالمئة ــ ومن المتوقع أن يظل أعلى من 30 بالمئة العام المقبل ــ فإن هذه الزيادات غير كافية للحفاظ على القدرة الشرائية. ويواجه المتقاعدون تحديًا مماثلًا، حيث لا تستطيع التعديلات المخطط لها مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

الخلاصة

تظل السياسات الاقتصادية الإيرانية تعكس إصلاحات قصيرة الأجل بدلًا من الحلول طويلة الأجل. والاعتماد الشديد على الصين، وارتفاع الديون، والتدابير التضخمية في الميزانية، والافتقار إلى الشفافية، كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم الوضع الهش بالفعل. وفي غياب استراتيجية اقتصادية واضحة، تخاطر البلاد بمزيد من الركود الاقتصادي، وتنامي السخط العام، وتراجع السيادة الوطنية. ويتطلب معالجة هذه القضايا إصلاحات فورية، وتخطيطًا شاملا، والتزامًا بالحد من أوجه القصور البنيوية.