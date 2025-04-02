إيلاف من لندن: حثّ خبراء الحفاظ على البيئة، المواطنين البريطانيين على التوقف عن جزّ العشب في حدلقهم المنزلية لزيادة أعداد الفراشات "المتراجعة على المدى الطويل".

ويقول خبراء الحفاظ على البيئة إن الأبحاث تُظهر أن ترك جزء من الحديقة ينمو بكثافة مع عشب طويل يزيد من أعداد الفراشات. في العام الماضي، شهد 51 نوعًا من الفراشات من أصل 59 نوعًا في المملكة المتحدة انخفاضًا في أعدادها مقارنةً بأرقام عام 2023.

يحثّ خبراء الحفاظ على البيئة أصحاب المنازل على عدم جزّ عشب حدائقهم خلال الأشهر المقبلة للمساعدة في زيادة أعداد الفراشات، حيث يشهد أكثر من نصف أنواع الفراشات في المملكة المتحدة الآن تراجعًا على المدى الطويل.

وكان العام الماضي من أسوأ الأعوام المسجلة للفراشات، حيث شهد 51 نوعًا من الفراشات من أصل 59 نوعًا في المملكة المتحدة انخفاضًا في أعدادها مقارنةً بأرقام عام 2023.

النشاط البشري

ويُعزى هذا الانخفاض إلى النشاط البشري واستخدام المبيدات الحشرية وتغير المناخ، وفقًا للخبراء.

وأفادت هيئة مراقبة الفراشات في المملكة المتحدة، التي يديرها تحالف من منظمات الحفاظ على البيئة، أن أنواعًا شهيرة من الفراشات، بما في ذلك فراشة السلحفاة الصغيرة، والفراشة الزرقاء الطباشيرية، والفراشة النحاسية الصغيرة، شهدت أسوأ عام لها على الإطلاق.

وحسب تقرير نشره موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية، كان هذا العام أيضًا ثاني أسوأ عام، منذ بدء الرصد عام ١٩٧٦، بالنسبة للفراشات الشائعة التي تعيش في الحدائق والمتنزهات والأرياف، مثل الفراشة الزرقاء الشائعة، والفراشة الحارسة، والفراشة البيضاء الكبيرة.

وقال ريتشارد فوكس، من منظمة الحفاظ على الفراشات: "أشعر بحزن عميق لتراجع أعداد فراشاتنا البريطانية العزيزة، ويؤسفني القول إن ذلك ناجم عن أفعال بشرية.

وأضاف: لقد دمرنا موائل الحياة البرية، ولوّثنا البيئة، واستخدمنا المبيدات الحشرية على نطاق واسع، ونُغير المناخ.

وهذا يعني أنه عندما يكون الطقس سيئًا، فإن أعداد الفراشات المستنزفة أصلًا تكون معرضة للخطر بشكل كبير ولا يمكنها التعافي كما كانت في السابق - ومع تغير المناخ، أصبح هذا الطقس غير المعتاد أمرًا شائعًا أكثر فأكثر."

انخفاضات "كبيرة" في بعض الأنواع

وكشفت البيانات عن انخفاض طويل الأمد في ٣١ نوعًا. وقال الخبراء إن هذا يشمل 22 نوعًا من الفراشات التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا، بما في ذلك الفراشات واسعة الانتشار مثل فراشات السلحفاة الصغيرة، التي انخفضت أعدادها بنسبة 86% منذ عام 1976.

وشهدت الفراشة البيضاء ذات العروق الخضراء انخفاضًا بنسبة 28%، بينما شهدت الفراشات الرمادية، والفراشات الصغيرة ذات الحواف اللؤلؤية، والفراشات الزرقاء الطباشيرية أسوأ عام لها على الإطلاق.

وأكد دعاة الحفاظ على البيئة أن هذه الأنواع تحتاج إلى موائل محددة للبقاء على قيد الحياة، والتي دُمرت على مدار القرن الماضي.

وقال الدكتور مارك بوثام، عالم بيئة الفراشات في مركز المملكة المتحدة لعلم البيئة والهيدرولوجيا، إن النتائج "مقلقة للغاية"، لا سيما أنها "يمكن أن تخبرنا عن صحة البيئة بشكل عام".

ما الذي يمكن فعله لمساعدة الفراشات؟

تأتي هذه النتائج بعد أن أعلنت منظمة الحفاظ على الفراشات حالة "طوارئ الفراشات" في جميع أنحاء المملكة المتحدة، عقب أسوأ نتائج على الإطلاق لتعداد الفراشات الكبير الذي أجرته العام الماضي.

وقال الدكتور فوكس إن "أفضل ما يمكننا فعله" هو توفير "موائل أكثر". وأضاف بان الأبحاث أظهرت أن ترك جزء من الحديقة ينمو بكثافة مع عشب طويل يزيد من أعداد الفراشات.

وقال: لهذا السبب ندعو الناس والمجالس في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى التعهد بعدم قص عشبهم هذا العام من أبريل إلى سبتمبر، فهذا الفعل البسيط يمكن أن يُحدث فرقًا حقيقيًا وفوريًا في حياة الفراشات والعث وغيرها من الحيوانات البرية