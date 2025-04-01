إيلاف من لندن: تتأهب بريطانيا لمواجهة زلزال اقتصادي بسبب رسوم التعرفة الجمركية المتوع غعلانها من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم غد الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "متقدمة بشكل جيد"، رافضا الرد "المتسرع" على رسوم ترامب الجمركية.

من المتوقع أن يفرض دونالد ترامب رسومًا جمركية على "جميع الدول" اعتبارًا من يوم الأربعاء، لكن داونينج ستريت أقرت بأن مفاوضاتها لم تنجح حتى الآن في وقفها.

اقرار

وقال رئيس الوزراء إن المملكة المتحدة "تعمل بجد للتوصل إلى اتفاق اقتصادي" مع الولايات المتحدة، لكنه أقرّ قائلاً: "انظروا، من المرجح فرض رسوم جمركية. لا أحد يرحب بذلك، ولا أحد يريد حربًا تجارية.

وقال: لكن عليّ أن أتصرف بما يخدم المصلحة الوطنية، وهذا يعني أن جميع الخيارات يجب أن تبقى مطروحة."

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني اعترف بأن المملكة المتحدة تتوقع أن يتأثر اقتصادها بالرسوم الجمركية الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي أعلن بأنه سيفرض في الثاني من أبريل، ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على الدول التي ترى إدارته أنها تضر بالشركات الأميركية، من خلال حواجز تجارية تتجاوز ضرائب الاستيراد، والتي قد تشمل إجراءات مثل ضريبة القيمة المضافة البريطانية، وهي ضريبة مبيعات.