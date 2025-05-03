- ما نقوله يمتلكُ سيقاناً وكلماتُ غيرنا سيقانُ سندريلا –

كان الصِحافي العربي يمتلِكُ قلماً فُسيفسائياً. قلمهُ كان قطاراً مصنوعاً من عددٍ لا نهائي من عربات الرُّكاب. كان يُنادي على أي إنسانٍ مشرقي للَّحاق به، تلبيةً لنداء اليقظة العقليَّة والاستقلال العربيين.

هذا القلم الفُسيفسائي احتاجُ بدورهِ إلى لُغةٍ فخمة تكثُر فيها الأجراس والمجازات البلاغية.. اللغة العربية. هذا الاتحادُ الثُلاثي بين اليقظة، الاستقلال، واللغة العربية؛ منذُ 200 عام تقريباً، لم يكُن يسمح لمواطنين يعملون في مؤسسات ذواتِهم الخاصَّة، المُتضخِّمة في وسائل التواصل الاجتماعي، والقادرين على ضرب "الكيبورد" بمهارة، لحين الوصول إلى إحدى منصات الإعلام الرقمي من التواجد، حتى لو وجدت الشبكة العنكبوتية في ذلك الزمن.

"اللاجئون الصِحافيون" هؤلاء، ومنهم أولئك الذين ذكرهم ميتشيل ستيفنز أحد أساتذة الإعلام الأميركيين "الصِحافيون الهِواة، صِحافيو المزرعة"، يتعاملون مع وسائل الاتصال التقليدية، العنكبوتية، والشبكية – السوشيال ميديا - لهدفٍ وحيد أجاد الفرنسي جاك رانسيير التعبير عنه: " ليثبتوا أنهم كائنات ناطقة هي جزء من عالم مشترك، لا حيوانات هائجة أو متوجِّعة".

كان الشعراء، الأدباء، السياسيون الهواة، والضُبَّاط الصِّغار، قد استخدموا قلم الصِحافي الفُسيفسائي كبيانو قومي رغم اختلاف المفاتيح الإيديولوجية. الشعراء والأدباء أُزيحوا إلى المرتبة الثانية بعد الوصول إلى ضفة الاستقلال، وجرى تصنيفُهم سريعاً كعازفين محترفين لنوعية المفاتيح التي تُحبِّذُها السُّلطات العربية.

هروب الفسيفساء من القلم إلى الصحيفة

صحافةُ المهجر العربية بدأت لبنانية. أطلقها إمام النهضة الصحفية رزق الله الحلبي في الأستانة، عام 1855م بمدفعية صحيفة "مرآة الأحوال". بعد ذلك التاريخ احتلت هذه الصحافة باريس، بوينس إيرس، نيويورك، وما يعجِبُك من عواصم. كانت شجرةُ الأرز "اللوغو" المعنوي لصحافة العرب "المَهْجَريَّة".

الصحافةُ اللبنانية التي بقيت في المشرق العربي، استولى عليها الطابِعُ المَهْجَري بدورِها. السبب، إنَّهُ وبعد الاستقلال العربي الذي أُنجِز قبل سبعين عاماً تقريباً كمعدَّلٍ وسطي في معظم الدول العربية، بدأت مشاكل الإدارة السياسية والتنموية، وشهية أنظمة الحكم إلى موالين والمعارضين إلى ثورةٍ مُضادة. هذه الشهية القطرية كانت تحتاج إلى مَعِدَة قومية لهضمها. كان لبنان فُسيفساء سياسياً، يسبح في مضيق جبل طارق ويتمتعُ بسمرة الخليج العربي. الراحل محمد حسنين هيكل عبَّر عن ذلك وبما مفادُه بعد تصرُّفي فيه "الإعلام اللبناني كان مسرحاً لكلِّ ما لا يمكنُ قوله داخل الدول العربية. كان مسرحاً للاحتكاك والصوت العالي ثمَّ التسويات". إذاً، كانت الصحافة اللبنانية في المنطقة العربية مَهْجَريَّة الطبيعة.. للتيارات السياسية المُتصارعة أكثر من الأفراد، رغم أن المُفكِّر، الأديب، والصِحافي العربي كفرد، استطاع الحصول على حصَّة أيضاً من رعاية هذه الطبيعة الأصيلة في الصحافة اللبنانية، والتي ربَّما أدَّت بالأنظمة العربية إلى إيجاد تسوية مع الصِحافي العربي - هو من يهمنا هنا – الذي رأى نفسه كسربٍ وغيرهُ أسرابٌ تُحلِّقُ في سراب.

القنوات الفضائية العربية بدورها، استطاعت وبواسطة الطبيعة المَهْجَريَّة للصحافة اللبنانية، أن تُسمِّر العيون العربية أمام محطاتِها. لنراهن جميعنا إنَّهُ لا توجد فضائية عربية قادِرة على الشُهرة الجماهيرية بدونِ لهجةٍ لبنانية.

الحرب العربية الباردة مطلع القرن الحادي والعشرين

سقوط الثوابت العربية في تسعينيات القرن الماضي، والتي كانت الحرب العراقية الكويتية نشرتها الضوئية، ضيَّقت عموماً البُعد المَهْجَري في الصحافة العربية عموماً. سرَّعت هُجرة الأقلام العربية إلى وجهتين لا ثالث لهما، إمّا العودة الطوعية إلى بُلدان الأصل أو إلى أوروبا وعبر الأطلسي. إعلام الدول العربية بدأ يبحثُ بشكلٍ جاد لا قومي عن النقاء السُّلطوي، وشراء ولاء وسائل الإعلام العربية لسياساته القُطريَّة.

كانت السخونة السياسية، غير صالحة للصحافي العربي، ذلك الذي تعوَّد على السَّيْر الآمن على جليد القومية العربية كبطريقٍ يعيش في القطب الجنوبي. صحيحٌ إن قدميه ملتصقتين تقريباً بسبب المكابس الوطنية والرافعات القومية، لكنهُ كان يستطيع أن يلعب دور الناصح. هكذا نَدُرَ إيجاد من يتمتعون بالقُدرة الضرورية لِلعب دور الصِحافي، والذي هو بحسب رؤية ميتشيل ستيفنز يجب أن يكون لديه الطموح لأن " يلعب دور مُعلِّم ومُرشِد".

كُبر الحُدبة الأطلسية الفاضح في ظهر السياسات العربية، ما بعد تسعينيات القرن الماضي، حوَّلت الصِحافي العربي إلى بطريقٍ استوائي. هذا المناخ الحار كان نتيجة سقوط الثوابت العربية، الحُدبة الخارجيَّة، وموجة القيظ البحثية التي هبَّت من الـ "Think Tanks" لتُعيد تخيُّل المنطقة العربية والإنسان العربي. كان تسليم المهمة لبحَّاثة من جذورٍ عربيَّة، دور كبير في خفض قيمة الصحافي العربي. اُعتُبِرت نتاجاتُه الفكرية في القُصاصات الصِحافية، عبارة عن حقائق مكسورة الظهر بـ المال السياسي، الولاء الإيديولوجي، والشطحات الفكرية التي تُعاني من الفوت فلات المنهجي.

المُفارقة إنَّه وبتعبيرات آلفن توفلر أحد علماء المستقبليات الأميركيين، وصف البحَّاثة العرب بـ "جامعي معلومات"، أمّا وصفه "محارب ثقافي" فأنا أجدُه مناسب جداً للصحافي العربي. هذا دفع الصحافي العربي ذو الطبيعة المَهْجَريَّة، إلى بيع تأجيري إن صحَّت اللفظة لقلمه للمال السياسي، وللحصول على الشُهرة الأطلسية إن أمكن.

صحافة المهجر ضرورة لا خيار

ما يعرف بـ "الربيع العربي" أبرز ملامح التغييرات السياسية العربية في العقدين الأوَّلين من القرن الحادي والعشرين. أحلام اليقظة الإصلاحية التي عبَّرت عنها منظمات المجتمع المدني، الريح الجيواستراتيجية للقوى العالمية، وضمور الهويات الوطنية، جعل الصحافي العربي ذو الصوت البديل وبأفضل التفسيرات لنتاجاته عُرضة للتشكيك، إمّا اتهامهُ بأنَّه يُضمر نوايا سياسية خفيَّة وإمّا إنَّهُ يُمارس الحُمق التنظيري، ولا يعدو كونه سوى واحدٍ من العُمَّل الصُّفر الذين لا ينضمون إلى الإضراب العُمَّالي. أي إنَّهُ يُشارك بفمه لا بقلمِه.

انضمام القوى الإقليمية الوازنة في الشرق الأوسط إلى القوى العالمية، خاصَّة تلك التي لديها ماضٍ استعماري في المنطقة العربية، وحاضر عقائدي مذهبي يؤثَّر على السياسات العربية.. نعني هنا أنقرة وطهران تحديداً، أدَّى لامتلاء سوق السياسات العربية، بمنتجات التنظيرات الفكرية والثقافية التي زَحَمَت (المواقع الإعلامية الرقمية، قنوات اليوتيوب، البودكاست، ومنصات السوشيال ميديا) لــ "التويسيين" و هو مصطلحٌ أطلقهُ برتولد بريشت على "المفكرين الذين يبيعون آرائهم"، علماً أن نسبة كبيرة منهم هم في الحقيقة "منتقين فكريين يستلّون أحداثاً راسخة في الذاكرة الجمعية من سياقاتٍ مختلفة فكرية، ثقافية، وتاريخية، موضِّبيها في سياقٍ مُناسب للحدث الآني، هو في جوهره هُراء، مستغلين الحاجة لوضع المعلومات الهائلة التي تقصف الدماغ العربي في سياقٍ تفسيري مفهوم".

"الربيع العربي"، المدفعيَّة المذهبية، والصراع العالمي من أجل إيجاد نظامٍ جديد، تجعل الحاجة شديدة إلى الصحافة العربية المَهْجَريَّة. السبب الأساس أنها تُعطي فُرصة للأصوات الصحافية العربية البديلة، بأن تقول ما لا يمكن قوله في الإعلام العربي عموماً، و إعلامها الوطني بشكلٍ خاص.

الصحافة عموماً، حتى وإن بات لها قلبٌ رقمي، باتت وبعد الخبرة الرقمية للوعي العربي إن جاز التعبير، لا تستطيعُ عموماً أن تُمارِس الحُمق التنظيري، وأن تكون بوقاً ثميناً بدون أن تمتلك القُدرة على صوغ لغة طرحٍ رصينة تُبرِّر، لكن لا يمكن لها أن تحتكر التفسير.

الصحافةُ المَهْجَريَّة مثل بيروت تايمز، بسبب أعوامها الأربعين، تستطيعُ أن تكون صُّفارة إنذار، صحافة تفتحُ أبواب موضوعات جديدة، أرضاً لإنبات رأيٍ عربي غير مبتور بالصراعات الآنيَّة، جسراً بين المادة الخبرية الذي يخنقُ الصحافة عموماً والرأي التفسيري، وبالتالي حاضنة لـ "إلماعات فكرية" يمكن أن يطوِّرها بحاثَّة عرب مستقبليين.. تكون لديهم الجُرأة على استخدام رافعات عربية بدل مكابس الاقتباسات الغربية الرائعة، لأنها صادرة عن لِسانٍ غربي لا يعدو كونه "ذبابة جِدار" تدَّعي بأنها تعرِفُ كل شيء وتعلمُ نوايا الجميع.

الصحافة المَهْجَريَّة فُرصة لإرجاع البطريق الضال استوائياً إلى قطبٍ جنوبي، بدل أن يتوه في أقطابٍ أُخرى. باردة مالياً لكنها تُسبِّبُ ارتفاع درجة حرارة البيئة الإعلامية العربية.