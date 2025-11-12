لا شك أن انتقال الشركات المالية العالمية إلى مقارها الإقليمية الجديدة في مركز الملك عبدالله المالي بالعاصمة السعودية الرياض، خطوة جيدة لتعزيز مكانة الشركات وتسهيل خدمة عملائها. دعوة هيئة السوق المالية السعودية، المشرفة على أكبر سوق مالية عربية، المهتمين والمشاركين في السوق المالية، لإبداء مرئياتهم حيال فتح السوق الرئيسة لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها لمدة زمنية تنتهي بتاريخ 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، خطوة جيدة لتقييم الأوضاع قبل افتتاح السوق الجديدة.

كذلك فإن تقرير الميزانية العامة للمملكة لعام 2026 يشرح دور صندوق التنمية العقارية واستفادة أكثر من 841 ألف مواطن من برامج الدعم السكني، خلال الفترة من حزيران (يونيو) 2017 حتى نهاية النصف الأول من عام 2025 بتمويل تجاوز 590 مليار ريال، مما يعكس دعم الدولة وتحديث مسار المستفيدين. من التطورات الإيجابية، ملكية النساء للعقارات في السعودية تجاوزت الرجال في مدينتين، مما يعد مؤشراً مشجعاً على تقدم واستقلال المرأة السعودية، كما تشير التقارير إلى تراجع متوسط سعر بيع العقارات في السعودية مؤخراً بأكثر من 38 بالمئة.

لا شك أن ارتفاع إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج ساهم في تحقيق السعودية فائضًا في بند السفر بميزان المدفوعات خلال الربع الثاني من عام 2025 بحوالي 5.440 مليار ريال. مصروفات المسافرين السعوديين في الخارج بلغت نحو 31.768 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بنحو 30.100 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2024.

أما سوق العمل السعودي فقد سجّل خلال الربع الثاني من عام 2025 ارتفاعًا لافتًا في عدد المشتركين الخاضعين لأنظمة التأمينات الاجتماعية، إذ بلغ الإجمالي 12.87 مليون موظف مقارنة بـ11.7 مليون موظف في الفترة نفسها من عام 2024. تمت إضافة 1.164.852 موظفًا جديدًا خلال عام واحد فقط. هذا دليل على ديناميكية الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب المزيد من الكفاءات في آن واحد. بالمناسبة، المهن الأولية ارتفعت بنسبة 16.5 بالمئة، مضيفة نحو 760 ألف وظيفة جديدة، لتقفز من 4.58 ملايين إلى أكثر من 5.34 ملايين.

صحياً، كشفت مؤشرات عام 2024 عن شمولية التغطية الصحية للعاملين في المملكة ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر وتوفير تغطية صحية شاملة بنسبة 100 بالمئة للذكور والإناث، مما يعكس الحرص على وصول الرعاية إلى الجميع بما فيها المستشفيات العسكرية والجامعية. كذلك برز التأمين الصحي الخاص كأكثر مصادر التغطية بنسبة 61.4 بالمئة، مع تفوق واضح للذكور بنسبة 64.5 بالمئة مقارنة بالإناث بنسبة 42.3 بالمئة.

لعلي أختم بإنجاز الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن أولى السفن التجارية السعودية الصنع، هذا النجاح يعكس التزام المملكة بتطوير منظومة بحرية متكاملة وقادرة على المنافسة عالمياً، انسجاماً مع أهداف رؤية 2030 الطموحة ولتعزيز التكامل بين الشركات السعودية الكبرى.