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إيلاف: تحت عنوان "الأزياء تتألق في دبي" احتضنت القاعة الكبرى في فندق كراون بلازا_ شارع الشيخ زايد، أمسية باذخة بالموضة، عشية انطلاق فعاليات الحدث العالمي الاستثنائي إكسبو 2020 دبي، أقيمت تحت رعاية الشيخ حميد بن خالد القاسمي، وبحضور الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي، والشيخ عبيد بن سهيل آل مكتوم وجمع من الفنانين والإعلاميين وحشد من المهتمين بعالم الأناقة والجمال. بينما انتشرت إلى جوار القاعة أجنحة عرض للعطور ومستحضرات التجميل.

ازدانت الأمسية التي دامت حتى منتصف الليل، بمجموعة جديدة للمصمم اللبناني العالمي وليد عطالله الذي قدم عرضا مشتركا مع المصممة الفلسطينية لانا الدباح.

وتضمنت مجموعة وليد عطالله الجديدة سبعة فساتين أعراس وثلاثين فستان سهرة، تميزت بألوان زاهية. وركز عطالله على الدانتيل وال Tulle، وكل ما يضفي الفرح على التصاميم الجديدة، وتنوعت فساتين الأعراس بين الهادئة والمرصعة بالشواروفسكي. بينما لاقى فستان الزفاف للعروس المحجبة استحسان الحضور، لتميزه وفرادة تصميمه.

أما لانا الدباح فقد قدمت ثلاثة عشر فستاناً من المجموعة المميزة التي تنوعت بين فساتين السهرة والعباءة الخليجية، واستخدمت فيها قماش الدانتيل المطرز بال zircon وال shwarovski بالإضافة لاستعمال الحرير.

في ختام الأمسية، اعتبر المصمم وليد عطالله، هذا الحدث تأكيدا لعودة الحياة الطبيعية إلى دبي، وتجاوزها تداعيات جائحة كورونا، خاصة أننا عشية انطلاق الحدث العالمي إكسبو2020 دبي الذي يتوج استعادة دبي والإمارات عافيتها الكاملة وحيويتها المعهودة كأفضل الوجهات للعمل والعيش في العالم.

وأكد عطالله أن التصميم بحر واسع وكلما زادت المنافسة يؤدي ذلك حكماً لزيادة النشاط والإنتاج في هذا المجال، مشيرا إلى أن مشاركة المصممة لانا الدباح في هذا العرض، تأتي في هذا السياق، نظراً لموهبتها الفريدة.

من ناحيتها، عبرت لانا الدبّاح عن سعادتها الكبيرة بهذا العرض والحضور اللافت للشخصيات والفنانين والإعلاميين.وشكرت كل من شارك في هذا العرض.

