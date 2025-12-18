أسفر هجوم بطائرات مسيرة على محطة كهرباء بمدينة عطبرة شمالي السودان، عن مقتل اثنين وتوقف الإمداد الكهربائي لعدد من الولايات في البلاد.

وقالت شركة كهرباء السودان في بيان الخميس، "تعرّضت محطة المقرن لتوليد الطاقة في عطبرة بولاية نهر النيل لهجوم بطائرات بدون طيار، أدى إلى إصابات مباشرة في محولات تغذية التيار الكهربائي".

وانقطعت الكهرباء عن مدن رئيسية في السودان بينها العاصمة الخرطوم وبورت سودان ليل الأربعاء الخميس، وفق ما أفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس.

وقال مسؤول في محطة توليد الكهرباء، إن اثنين من عناصر الدفاع المدني قُتلا أثناء محاولتهما إخماد حريق اندلع عقب الغارة الأولى التي اتهم قوات الدعم السريع بتنفيذها.

ولم تُعلّق قوات الدعم السريع على الهجوم حتى الآن.

كما أفاد شهود عيان بأن الجيش فعّل أنظمة دفاعه الجوي قرابة الساعة 2,00 (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، مشيرين إلى رؤية ألسنة اللهب والدخان تتصاعد فوق المدينة.

وتُعدّ هذه المحطة مركزاً استراتيجياً في شبكة الكهرباء السودانية، إذ تستقبل الطاقة المولّدة من سد مروي الذي يشكّل أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في البلاد، قبل توزيعها على مختلف المناطق.

وقد تعرضت مدينة عطبرة التي يسيطر عليها الجيش السوداني، لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع حيوية، من بينها منشآت خدمية وبنى تحتية. وتتهم السلطات السودانية قوات الدعم السريع باستهداف المنشآت المدنية والعسكرية.

وأسفرت الحرب التي اندلعت في أبريل/ نيسان 2023 عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، وأدّت إلى ما وصفته الأمم المتحدة بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

Reuters

الأمم المتحدة: أكثر من ألف قتيل في هجوم لقوات الدعم السريع على مخيم للاجئين في أبريل/نيسان

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الخميس أنّ أكثر من ألف مدني قُتلوا في هجوم شنّته قوات الدعم السريع خلال نيسان/أبريل الماضي في مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور السودانية.

وأشارت المفوضية في تقرير إلى "مجازر وعمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي أخرى وتعذيب وخطف" ارتُكبت خلال الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع من 11 إلى 13 أبريل/نيسان.

وأكّدت المفوضية "مقتل ما لا يقل عن 1013 مدنياً".

وأضافت أنّ من بين الضحايا "319 شخصا أُعدموا إما داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار. وقُتل بعضهم في منازلهم خلال مداهمات نفذتها قوات الدعم السريع، بينما قُتل آخرون في السوق الرئيسي وفي مدارس ومراكز صحية ومساجد". وأشارت المفوضية إلى أن نحو 400 ألف مدني فرّوا من المخيم بعد الهجوم.

ونفت قوات الدعم السريع آنذاك استهداف المدنيين في زمزم.

وبحسب المفوضية، تعرّض ما لا يقل عن 104 أشخاص بينهم 75 امرأة و26 فتاة و3 صبيان، لعنف جنسي مروع، بما في ذلك عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي واستعباد جنسي، خلال الهجوم على المخيم وعلى طرق الهروب، بين 11 أبريل/نيسان و20 مايو/أيار.

كما كشف تقرير جديد لمختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل، أن قوات الدعم السريع السودانية قامت بتدمير وإخفاء أدلة على عمليات قتل جماعي ارتكبتها بعد اجتياحها مدينة الفاشر في إقليم دارفور بغرب البلاد.

وقال مختبر الأبحاث الإنسانية الذي يستخدم صوراً للأقمار الاصطناعية لرصد الفظائع منذ بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، الثلاثاء، أنه حدد في أعقاب سيطرة الدعم السريع على المدينة 150 أثراً يتطابق مع رفات بشرية.

وتتطابق عشرات من هذه الآثار مع تقارير عن عمليات الإعدام، وتتطابق عشرات أخرى مع تقارير تفيد بأن قوات الدعم السريع قتلت مدنيين أثناء فرارهم.

وأضاف أنه في غضون شهر، اختفى ما يقرب من 60 من تلك الآثار، بينما ظهرت ثماني مناطق حفر قرب مواقع القتل الجماعي لا تتوافق مع ممارسات الدفن المدنية.

وخلص التقرير إلى أن "عمليات قتل جماعي وتخلص من الجثث على نطاق واسع ومنهجي قد حدثت"، مقدراً عدد القتلى في المدينة بعشرات الآلاف.

وطالبت منظمات إغاثة والأمم المتحدة مراراً بالوصول الآمن إلى الفاشر، حيث لا تزال الاتصالات مقطوعة ويُقدر عدد الناجين المحاصرين بعشرات الآلاف، وكثير منهم محتجزون لدى قوات الدعم السريع.

إلى ذلك، تصدر السودان مجدداً قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية الصادرة عن لجنة الإنقاذ الدولية، في ظل استمرار الصراع في البلاد.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتصدر فيها السودان القائمة، التي نشرت يوم الثلاثاء. وتسلط القائمة الضوء على الدول العشرين الأكثر عرضة لحالات طوارئ إنسانية جديدة أو تفاقم أخرى جارية.

وقال ديفيد ميليباند الرئيس التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية في بيان "ما تشهده اللجنة على أرض الواقع ليس حادثا مأساويا. فالعالم لا يكتفي بالتقاعس عن الاستجابة للأزمة، بل إن الأفعال والأقوال تساهم في تفاقمها وإطالة أمدها".

وأضاف "حجم الأزمة في السودان، التي تصدرت قائمة المراقبة للعام الثالث على التوالي، وأصبحت الآن أكبر أزمة إنسانية مسجلة على الإطلاق، دليل على هذا الخلل".

السيسي والبرهان يبحثان سبل تسوية الأزمة في السودان

وفي ذات السياق، يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، لبحث سبل تسوية الأزمة في السودان، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية، أن اللقاء يتناول تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الصراع.