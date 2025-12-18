إيلاف من نيويورك: فتح المخرج جيمس كاميرون النار على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووصفه بأنه "أكثر شخص نرجسي في التاريخ منذ نيرون اللعين" في مقابلة ناقش فيها أحدث أفلامه ومستقبل البشرية.

وأعرب كاميرون، المعروف بإخراجه لفيلمي "تيتانيك" و"أفاتار"، عن استيائه من قرار إدارة ترامب بالتراجع عن قوانين حماية البيئة. وقال إن البيت الأبيض يساهم في دفع البشرية إلى "الخلف".

"أنا لست محبطاً لأن فيلم 'أفاتار' لا يحل المشكلة"، هكذا صرح كاميرون لصحيفة هوليوود ريبورتر أثناء مناقشة مخاوفه بشأن تغير المناخ.

قال كاميرون: "أشعر بالإحباط لأن الجنس البشري يبدو أنه يعيش في وهم بشأن ما يعتقد أنه سيحدث لاحقاً. نحن نتراجع إلى الوراء".

بحسب صحيفة هوليوود ريبورتر، وصف كاميرون ترامب بأنه "أكثر شخص نرجسي في التاريخ منذ نيرون اللعين". وأضاف: "نعم، يمكنك الاقتباس من ذلك".

وحذر كاميرون من أنه يرى التدهور البيئي والذكاء الاصطناعي وتغير عادات ارتياد دور السينما بمثابة تهديدات ناشئة للبشرية وهوليوود.

"من يضمن أننا لن نتراجع إلى الوراء بشكل أسرع لولا هذه الأفلام؟ لا توجد أرض بديلة بدون فيلم "أفاتار" يمكننا أن نشير إليها ونقول: "لقد أحدث هذا فرقًا ملموسًا"،" قال كاميرون، مضيفًا أنه يعتقد أن أفلامه "على الجانب الصحيح من التاريخ".

لطالما كان كاميرون من أشد منتقدي ترامب، حيث صرح لموقع "ستاف" النيوزيلندي بأنه وجد إعادة انتخاب الرئيس "أمراً مروعاً".

كما ربط تحذيراته البيئية بما يراه خطراً متزايداً للذكاء الاصطناعي. وكان كاميرون قد حذر سابقاً من أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح قوة مدمرة، على الصعيدين العالمي والداخلي في صناعة السينما. وحذر كاميرون قائلاً: "أخشى أن يكون هناك جيل يعتقد أنه يستطيع صنع فيلم بدون ممثل".

فيلمه الأخير، "أفاتار: النار والرماد"، هو الجزء الثالث من السلسلة ويركز على صراع البشرية مع شعب نافي، وهو نوع مرتبط بشكل وثيق ببيئته.

أشار كاميرون إلى أنه إذا لم يحقق الفيلم النجاح المرجو في شباك التذاكر ، فقد ينسحب من السلسلة بالكامل، مشيراً إلى أنه في "مفترق طرق".

"هل أريد أن يحقق الفيلم نجاحاً باهراً - الأمر الذي يدفعني تقريباً إلى الاستمرار وإنتاج فيلمين آخرين من سلسلة "أفاتار"؟ أم أريده أن يفشل بالقدر الكافي الذي يبرر لي القيام بشيء آخر؟"

لا يزال فيلم "أفاتار" الأصلي من بين أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات على الإطلاق. وقد أقر كاميرون بأن تغير عادات ارتياد دور السينما قد يهدد نجاح الجزء الأخير.

من هو جيمس كاميرون؟

جيمس كاميرون هو مخرج ومنتج ومؤلف كندي شهير، يُعتبر أحد أكثر المخرجين تأثيراً ونجاحاً في تاريخ السينما العالمية.

كاميرون يشتهر بأنه ملك شباك التذاكر، فهو المخرج الوحيد في التاريخ الذي أخرج ثلاثة أفلام تجاوزت أرباح كل منها ملياري دولار، وهي: أفاتار (Avatar)، أفاتار: طريق الماء (Avatar: The Way of Water)، وتيتانيك (Titanic).

كما أنه رائد التكنولوجيا، حيث يشتهر بتطوير تقنيات تصوير سينمائي ثورية، خاصة في مجال المؤثرات البصرية (CGI) والتصوير ثلاثي الأبعاد (3D).

وبعيداً عن السينما، هو مستكشف محيطات شغوف، حيث قام في عام 2012 برحلة منفردة إلى أعمق نقطة في خندق ماريانا في المحيط الهادئ باستخدام غواصة صممها بنفسه.

