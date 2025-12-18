إيلاف من الدوحة: أعلنت اللجنةالمنظمة لكأس العرب لكرة القدم في الدوحة، أن الحكم التشيلي كريستيان جاراي قرر تأجيل مباراة السعودية والإمارات المقامة بملعب "خليفة الدولي"، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، ببطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر، لحين إشعار آخر.

توقف مباراه السعودية الأمارات بسبب الأمطار الغزيره ومن ثم تم تأجيل مباراة السعودية و الإمارات بسبب الأمطار الغزيرة

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة هطول أمطار غزيرة متواصلة منذ عدة ساعات، مما دفع حكم اللقاء لتأجيل انطلاق الشوط الثاني لحين تحسن الأحوال الجوية، علماً بأن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

وهناك محاولات مستمرة لتجفيف أرضية الملعب من أجل استئناف المباراة، وبسؤال اللجنة المنظمة عن سوء الملعب في ظل الأمطار، فاتضح أنه لم يكن من ضمن ملاعب المونديال الجديدة.

لا تأجيل لنهائي كأس العرب

وتنطلق صافرة بداية مباراة نهائي كأس العرب اليوم الخميس بين المغرب والأردن في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن وقطر، 5:00 مساءً بتوقيت المغرب، و 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، دون تأجيل أو تأثر بالأمطار وفقاً للأنباء القادمة من الدوحة، حيث تقام بملعب لوسيل الذي لا يتأثر بالأمطار.

مباراة الإمارات والسعودية كانت تشهد سقوط الأمطار منذ بدايتها، إلا أن الشوط الأول قد أجري بشكل طبيعي، ليطلق الحكم صافرة الاستراحة، ويتوجه اللاعبون إلى غرفة الملابس.

وبين الشوطين، ازدادت حدة الأمطار، والتي دفعت لاعبي منتخبي السعودية والإمارات، للتحدث مع حكم المباراة، بشأن صعوبة اللعب في تلك الأجواء، الأمر الذي دفع الجميع للعودة إلى غرفة الملابس، حيث كانوا يستعدون لإجراء عمليات الإحماء، قبل بداية الشوط الثاني.

وقد تم تأجيل الشوط الثاني لمباراة السعودية والإمارات، بسبب الأمطار وتشبع أرضية الملعب بالمياه، ما أثر على جودة العشب وجعله غير صالح لمواصلة اللعب. وبعد اتفاق الفريقين، تقرر تأجيل استكمال المباراة إلى وقت لاحق.

وطرح البعض تساؤلاً :" لماذا لم تقام المباراة بملعب البيت ذو السقف القابل للإغلاق رغم علم اللجنة المنظمة بسوء الأحوال الجوية والأمطار المتوقعة مسبقاً في هذا التوقيت.

