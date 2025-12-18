وصلت بطولة كأس العرب لكرة القدم إلى المشهد الختامي، مع إقامة المباراة النهائية اليوم بين المغرب الطامح للتتويج بها للمرة الثانية ومواصلة سجل الإنجازات الكروية خاصة في العام الحالي، والأردن الحالم باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد 3 سنوات على احتضانه نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، يستقبل ملعب لوسيل، الذي يتسع لنحو 89 ألف متفرج، مساء اليوم الخميس اللقاء الختامي (الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش - 19:00 بالتوقيت المحلي).

وتتشابه أرقام المنتخبين المغربي والأردني من ناحية الصلابة الدفاعية والقوة الهجومية في البطولة التي تقام للمرة الثانية على التوالي في قطر.

وتطغى على المواجهة نكهة مغربية، إذ يقود منتخب الأردن المدرب المغربي جمال سلامي، في مواجهة المغربي طارق السكتيوي الذي يشرف على منتخب المغرب الرديف.

وقبل نهائي النسخة الحادية عشرة من المسابقة، تقام مباراة بين السعودية والإمارات لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة على ملعب خليفة الدولي في الدوحة (الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش - 14:00 بالتوقيت المحلي).

الطريق نحو النهائي

DeFodi via Getty Images

تصدر كلا المنتخبين المغربي والأردني مجموعتيهما الثانية والثالثة على التوالي في الدور الأول.

واستهل منتخب المغرب البطولة بالفوز على جزر القمر (3-1)، وتعادل مع عُمان بدون أهداف، قبل أن يخطف صدارة المجموعة الثانية من السعودية بعدما فاز عليها بهدف دون مقابل.

وتخطى سوريا في ربع النهائي (1-0) والإمارات في نصف النهائي (3-0). ويُعد منتخب "أسود الأطلس" أقوى خط دفاع في البطولة لاستقباله هدفاً واحداً فقط.

وأمام الإمارات لعب المغرب مباراته الرابعة توالياً في البطولة دون أن يستقبل أي هدف.

وقال حارس مرمى المغرب مهدي بنعبيد لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "الفريق قوي جداً دفاعياً. نبدأ الدفاع من الخط الأول. عندما يحاول الخصم الهجوم، نتراجع بسرعة ونغلق المساحات، مما يصعب عليهم استغلال هذه الفُرص جداً. وهذا السبب في أننا لم نستقبل سوى هدف واحد على مدار البطولة بالكامل. أتمنى أن نستمر على هذا المنوال لنفوز باللقب".

أما المدافع سفيان بوفتيني فقال: "أنا مدافع، وبالتالي من الواضح أنني فخور جداً بهذه الصلابة الدفاعية التي أظهرناها... أكره استقبال الأهداف، وعندما يحدث ذلك، أظل غاضباً لساعات بعد المباراة. لأن هذا عملي: ألا تهتز الشباك".

ويشارك المغرب في المسابقة بمنتخب رديف فيما يستعد الفريق الأول لاستضافة منافسات كأس أفريقيا بدءاً من الأحد المقبل ويسعى لتحقيق البطولة الغائبة عنه منذ عام 1976.

NurPhoto via Getty Images

وفي المقابل، حقق المنتخب الأردني 5 انتصارات متتالية في المسابقة قبل بلوغ النهائي، بدأها مع الإمارات (2-1)، والكويت (3-1)، ومصر (3-0)، ليصبح المنتحب الوحيد الذي يتصدر مجموعته بالعلامة الكلامة.

وتجاوز العراق بهدف دون رد في ربع النهائي، والسعودية بذات النتيجة في نصف النهائي. ويُعد منتخب "النشامى" أقوى خط هجوم في البطولة بعدما سجل 10 أهداف بينها 4 من نصيب المهاجم علي علوان، الذي يتصدر هدّافي المسابقة حتى الآن.

والأردن المنتخب الوحيد الذي سجل في جميع مبارياته الخمس في البطولة، ولم تتلق شباكه أي هدف في آخر 3 لقاءات.

وبينما يخوض الأردن النهائي الثاني في قطر، بعد نهائي كأس آسيا 2023 الذي خسره أمام قطر (1-3)، قال لاعب الوسط رجائي عايد لموقع فيفا: "نحن قادرون على تحقيق اللقب (الرسمي) الأول لمنتخب الأردن، لدينا الخبرة حالياً حيث خضنا نهائياً بنفس الظروف وعلى نفس الملعب وهذه المرة قادرون على فعلها".

وقال المدافع الأردني سليم عبيد: "نحن جاهزون للنهائي الثاني في قطر. لم يحالفنا الحظ في النهائي السابق، ونتمنى أن يحالفنا في النهائي لتفرح جماهيرنا باللقب. النشامى قادرون على فعلها".

ونال المغرب اللقب مرة واحدة عام 2012، فيما كانت أفضل نتائج الأردن بحلوله رابعاً عام 1988 على أرضه.

وتقام البطولة للمرة الثانية تحت رعاية (فيفا) بعد الأولى عام 2021 في قطر أيضاً، التي تدخل كذلك ضمن نقاط التصنيف العالمي للمنتخبات.

وخصصت جوائز مالية قياسية للبطولة الحالية، إذ سيحصل الفائز بها على 7.1 مليون دولار والوصيف على 4.2 مليون دولار.

وبالمجمل، ستبلغ قيمة الجوائز المالية 36.5 مليون دولار مقارنة بـ 25 مليوناً في النسخة الماضية، وذلك وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة المحلية في وقت سابق.